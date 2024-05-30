RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как получить большой урожай базилика на огороде и подоконнике. Главный секрет (видео)

Фото: Как вырастить хороший базилик (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Базилик можно выращивать не только на огороде, но и на подоконнике в горшке. Главное знать главные правила об этой зелени.

Как вырастить хороший базилик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Instagram блоггера Дарьи Дорошкевич.

Как вырастить базилик

В сезон вы можете приобрести рассаду базилика в магазине. Там продаются пряные травы в горшках.

Эксперт рассказала, если вы высаживаете базилик на огород, разделите корневую систему и высадите в теплом солнечном месте.

Если же речь идет о выращивании на подоконнике – то высадите зелень в горшок минимум 5 литров.

Главное при выращивании базилика – это регулярная обрезка. Надо обрезать верхние листики, как показано на видео.

"Есть стебель, есть лист. Между ними растет пасынок. Вот нам нужно обрезать верхушку базилика, чтобы дальше развивался не основной стебель, а вот эти пасынки. Когда пасынки вырастут, вы снова обрежете верхушки и оставите боковые пасынки. И так все лето", – рассказала Дорошкевич.

Таким образом из одного растения вы будете иметь целый огромный куст. Конечно, в почве куст будет больше, но даже на подоконнике результат будет хорошим.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗеленьЗдоровое питание