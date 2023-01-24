Як отримати компенсацію від держави за знищення житла під час війни: покрокова інструкція

Близько 3 000 000 людей залишилися без повноцінного житла за час повномасштабної війни в Україні. У зв'язку з цим ще в березні 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7198 із відшкодування втраченого майна. Зараз його вдосконалюють та готують до ухвалення.
Як отримати державну компенсацію за знищене або пошкоджене житло під час війни - детальніше читайте в Styler.
Заява подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна. Її необхідно подати під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів з дати його закінчення на території, на якій знаходилася нерухомість.
Подати заяву можна декількома способами:
У заяві потрібно зазначити:
До цієї заяви також потрібно додати ряд документів, який буде підтверджувати, кому належить нерухомість, хто проживає на території, право на пріоритетність отримання компенсації тощо.
Прийняття заявки складе не більше 30 календарних днів.
Компенсація надається у вигляді:
У кожному випадку розмір і вигляд компенсації вираховується індивідуально стосовно суб'єкта.
Раніше ми розповідали, хто найпершим отримає державне відшкодування.
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