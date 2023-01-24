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Как получить компенсацию от государства за уничтожение жилья во время войны: пошаговая инструкция

Как получить возмещение за жилье (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Около 3 000 000 человек остались без полноценного жилья за время полномасштабной войны в Украине. В связи с этим еще в марте 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7198 по возмещению утраченного имущества. Сейчас его усовершенствуют и готовят к принятию.

Как получить государственную компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье во время войны - подробнее читайте в Styler.

Как подать заявление о компенсации

Заявление подается в Комиссию по рассмотрению вопросов о компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Его необходимо представить во время военного положения и в течение 90 календарных дней с даты его окончания на территории, на которой находилась недвижимость.

Подать заявление можно несколькими способами:

  • в электронной форме через приложение "Дія"
  • в бумажной форме через ЦНАП, нотариуса или органы соцзащиты

В заявлении следует отметить:

  • сведения о лице, чье жилье уничтожено
  • сведения о самом объекте недвижимого имущества
  • регистрационный номер отчета об оценке стоимости восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества
  • регистрационный номер отчета об обследовании возможности/невозможности восстановления объекта
  • сведения о заявителе

К этому заявлению также нужно добавить ряд документов, подтверждающих, кому принадлежит недвижимость, проживающие на территории, право на приоритетность получения компенсации и т.п.

Прием заявки составит не более 30 календарных дней.

В каком виде могут предоставить возмещение

Компенсация предоставляется в виде:

  • денежной компенсации путем перечисления денежных средств на счет получателя
  • объекта недвижимого имущества путем финансирования его строительства (не более 150 квадратных метров)
  • финансирование выполнения строительных работ по восстановлению поврежденного многоквартирного дома

В каждом случае размер и вид компенсации высчитывается индивидуально по отношению к субъекту.

Ранее мы рассказывали, кто первым получит государственное возмещение.

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