Как получить компенсацию от государства за уничтожение жилья во время войны: пошаговая инструкция

Как подать заявление о компенсации

Заявление подается в Комиссию по рассмотрению вопросов о компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Его необходимо представить во время военного положения и в течение 90 календарных дней с даты его окончания на территории, на которой находилась недвижимость.

Подать заявление можно несколькими способами:

в электронной форме через приложение "Дія"

в бумажной форме через ЦНАП, нотариуса или органы соцзащиты

В заявлении следует отметить:

сведения о лице, чье жилье уничтожено

сведения о самом объекте недвижимого имущества

регистрационный номер отчета об оценке стоимости восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества

регистрационный номер отчета об обследовании возможности/невозможности восстановления объекта

сведения о заявителе

К этому заявлению также нужно добавить ряд документов, подтверждающих, кому принадлежит недвижимость, проживающие на территории, право на приоритетность получения компенсации и т.п.

Прием заявки составит не более 30 календарных дней.

В каком виде могут предоставить возмещение

Компенсация предоставляется в виде:

денежной компенсации путем перечисления денежных средств на счет получателя

объекта недвижимого имущества путем финансирования его строительства (не более 150 квадратных метров)

финансирование выполнения строительных работ по восстановлению поврежденного многоквартирного дома

В каждом случае размер и вид компенсации высчитывается индивидуально по отношению к субъекту.