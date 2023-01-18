Хто з українців отримає компенсації за знищене війною житло насамперед
Після закінчення війни українці отримуватимуть компенсації за зруйноване росіянами житло. Мінінфраструктури вже підготувало відповідний законопроект №7198. Наразі він перебуває на розгляді Верховної Ради.
У матеріалі Styler читайте, кому відшкодують збитки насамперед.
Хто першим отримуватиме компенсації за зруйноване житло
- учасники бойових дій;
- мобілізовані, які мають статусу УБД;
- які отримали внаслідок війни інвалідність;
- сім'ї загиблих ветеранів війни;
- багатодітні сім'ї;
- особи з інвалідністю І та ІІ груп;
- спадкоємці громадян усіх перерахованих категорій.
Претендувати на компенсацію також зможуть:
- власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
- замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
- фізособи, що інвестували/фінансують будівництво;
- члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили декларація про нього;
- спадкоємці всіх перелічених осіб.
А ось компенсувати втрату житла не будуть особам, які під санкціями, і тим, хто має судимість за злочини проти засад нацбезпеки України, а також їхнім спадкоємцям.
Що важливо знати
Відповідно до проекту закону компенсації виплачуватимуть за нерухомість, яка була пошкоджена або зруйнована з 24 лютого 2022 року та протягом трьох років після припинення військового стану.
Гроші на відшкодування збитків планують брати із конфіскованих коштів країни-агресора, а також бюджетів міжнародної допомоги. Безпосередньо процес виплат організують комісії за місцевих громад.
Нагадаємо, що Шуляк розповіла,як після закінчення війни можна буде отримати відшкодування за житло.
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