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Хто з українців отримає компенсації за знищене війною житло насамперед

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Середа 18 січня 2023 09:49
Хто з українців отримає компенсації за знищене війною житло насамперед Фото: Українці отримуватимуть компенсації за зруйноване житло після війни (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після закінчення війни українці отримуватимуть компенсації за зруйноване росіянами житло. Мінінфраструктури вже підготувало відповідний законопроект №7198. Наразі він перебуває на розгляді Верховної Ради.

У матеріалі Styler читайте, кому відшкодують збитки насамперед.

Хто першим отримуватиме компенсації за зруйноване житло

  • учасники бойових дій;
  • мобілізовані, які мають статусу УБД;
  • які отримали внаслідок війни інвалідність;
  • сім'ї загиблих ветеранів війни;
  • багатодітні сім'ї;
  • особи з інвалідністю І та ІІ груп;
  • спадкоємці громадян усіх перерахованих категорій.

Претендувати на компенсацію також зможуть:

  • власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
  • замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
  • фізособи, що інвестували/фінансують будівництво;
  • члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили декларація про нього;
  • спадкоємці всіх перелічених осіб.

А ось компенсувати втрату житла не будуть особам, які під санкціями, і тим, хто має судимість за злочини проти засад нацбезпеки України, а також їхнім спадкоємцям.

Хто з українців отримає компенсації за знищене війною житло насамперед Що важливо знати

Відповідно до проекту закону компенсації виплачуватимуть за нерухомість, яка була пошкоджена або зруйнована з 24 лютого 2022 року та протягом трьох років після припинення військового стану.

Гроші на відшкодування збитків планують брати із конфіскованих коштів країни-агресора, а також бюджетів міжнародної допомоги. Безпосередньо процес виплат організують комісії за місцевих громад.

Нагадаємо, що Шуляк розповіла,як після закінчення війни можна буде отримати відшкодування за житло.

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