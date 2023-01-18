Хто з українців отримає компенсації за знищене війною житло насамперед

Після закінчення війни українці отримуватимуть компенсації за зруйноване росіянами житло. Мінінфраструктури вже підготувало відповідний законопроект №7198. Наразі він перебуває на розгляді Верховної Ради.

Хто першим отримуватиме компенсації за зруйноване житло

учасники бойових дій;

мобілізовані, які мають статусу УБД;

які отримали внаслідок війни інвалідність;

сім'ї загиблих ветеранів війни;

багатодітні сім'ї;

особи з інвалідністю І та ІІ груп;

спадкоємці громадян усіх перерахованих категорій.

Претендувати на компенсацію також зможуть:

власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);

фізособи, що інвестували/фінансують будівництво;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили декларація про нього;

спадкоємці всіх перелічених осіб.

А ось компенсувати втрату житла не будуть особам, які під санкціями, і тим, хто має судимість за злочини проти засад нацбезпеки України, а також їхнім спадкоємцям.

Що важливо знати

Відповідно до проекту закону компенсації виплачуватимуть за нерухомість, яка була пошкоджена або зруйнована з 24 лютого 2022 року та протягом трьох років після припинення військового стану.

Гроші на відшкодування збитків планують брати із конфіскованих коштів країни-агресора, а також бюджетів міжнародної допомоги. Безпосередньо процес виплат організують комісії за місцевих громад.