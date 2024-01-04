Як отримати компенсацію за ремонт житла, пошкодженого під час війни

За яких умов можна отримати компенсацію

Компенсація надається, коли на дату подання заявки ремонтні роботи були повністю чи частково проведені за власні кошти заявника, за:

придбання будівельної продукції

виконання поточного чи капітального ремонту на об’єкті нерухомого майна

Якщо ремонтні роботи на дату подання заяви були проведені частково, отримувач компенсації має право подати дві заяви:

про надання компенсації за виконаний ремонт щодо завершеної частини ремонтних робіт

про надання компенсації для проведення ремонту щодо тієї частини, яка не була проведена на дату подання заяви

Подати заявку на отримання компенсації, можна через додаток Дія, порядок подання документів аналогічний порядку подання за програмою єВідновлення стосовно зруйнованого житла.

Як здійснюється розрахунок компенсації

Розрахунок компенсації за виконаний ремонт здійснюється Комісією в такій послідовності:

перевірка наявності в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна інформаційних повідомлень про пошкоджене нерухоме майно

визначення обсягу пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними інформаційних повідомлень та/або акта комісійного обстеження

проведення у присутності власника/одного із співвласників або їх представника огляду пошкодженого об’єкта з метою встановлення факту виконання ремонтних робіт, за результатами якого складається акт, в якому фіксуються перелік та обсяг виконаних будівельних робіт

здійснення фотофіксації проведених заявником ремонтних робіт

заповнення чек-листа з урахуванням обсягів пошкоджень об’єкта нерухомого майна, зафіксованих в акті комісійного обстеження та/або звіті з технічного обстеження, та проведених ремонтних робіт, зафіксованих комісією в акті за результатами огляду об’єкта

Під час огляду комісією отримувач компенсації має право надавати комісії пояснення та документи, які, на його думку, підтверджують проведення ремонтних робіт.

"Комісія не має права вимагати зазначені документи. Неподання таких документів заявником не може бути підставою для відмови в наданні компенсації за проведений ремонт", - пояснюють юристи.

Вони зазначають також, що якщо заявник здійснив ремонт за цільову грошову/матеріальну допомогу від громадських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій - компенсація за виконаний ремонт не надається.

Компенсація за ремонт надходить одним платежем.