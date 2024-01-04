Як отримати компенсацію за ремонт житла, пошкодженого під час війни

З 1 січня 2024 року українці можуть отримати компенсацію за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ.
Про те, як отримати компенсацію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
Компенсація надається, коли на дату подання заявки ремонтні роботи були повністю чи частково проведені за власні кошти заявника, за:
Якщо ремонтні роботи на дату подання заяви були проведені частково, отримувач компенсації має право подати дві заяви:
Подати заявку на отримання компенсації, можна через додаток Дія, порядок подання документів аналогічний порядку подання за програмою єВідновлення стосовно зруйнованого житла.
Розрахунок компенсації за виконаний ремонт здійснюється Комісією в такій послідовності:
Під час огляду комісією отримувач компенсації має право надавати комісії пояснення та документи, які, на його думку, підтверджують проведення ремонтних робіт.
"Комісія не має права вимагати зазначені документи. Неподання таких документів заявником не може бути підставою для відмови в наданні компенсації за проведений ремонт", - пояснюють юристи.
Вони зазначають також, що якщо заявник здійснив ремонт за цільову грошову/матеріальну допомогу від громадських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій - компенсація за виконаний ремонт не надається.
Компенсація за ремонт надходить одним платежем.
Раніше ми писали про те, що з січня українцям стало доступнішим житло за програмою єОселя.
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