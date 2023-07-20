В Україні запрацювала програма відновлення житла: як і хто може отримати гроші

В Україні запрацювала програма відновлення житла. Власники зруйнованих і постраждалих від агресії РФ будинків та квартир зможуть отримати компенсацію за ремонт. Поки мова йде тільки про перший етап, на якому компенсовуватимуть до 200 тисяч гривень, а далі програму розширять: скористатися нею зможуть і ті, хто повністю залишився без житла.

Хто може отримати виплату, як подати заявку на компенсацію і які суми можуть відшкодувати – детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Як подати заявку на компенсацію за зруйноване житло

Українці, чиє житло постраждало через агресію РФ та бойові дії, мають можливість подати заяву в "Дії" та отримати кошти на ремонт за програмою "єВідновлення". Максимальна сума, про яку йде мова на першому етапі 200 тисяч гривень.

Нещодавно запрацював тільки перший етап програми: на допомогу можуть розраховувати ті, чиє житло потребує косметичного ремонту – заміни вікон, дверей, ремонту даху. Втім, це тільки перший крок, і далі планується розширення програми та виділення коштів і на відбудову житла, яке було зруйноване повністю.



"Зараз пріоритетом є учасники бойових дій, мобілізовані, сім'ї загиблих військових, люди з інвалідністю І та ІІ груп та багатодітні сім'ї. Далі масштабуємо програму. Щоб допомогу отримали люди, будинки яких були повністю знищені внаслідок російської агресії", – зазначає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Компенсацію будуть нараховувати за житло, яке було пошкоджено після 24 лютого 2022 року і перебуває на неокупованій території.

Щоб залишити заявку на отримання грошей, потрібно:

Зайти в "Дії" у послугу "єВідновлення". Там доступні дві опції: "Повідомити про пошкоджене житло" та "Подати заяву на компенсацію". Спершу треба залишити дані про свій об'єкт обрати тип нерухомості, вказати площу, населений пункт, описати пошкодження, додати фото руйнувань.

Фото: Зафіксувати руйнування житла і подати заявку на відновлення житла можна в "Дії" (РБК-Україна)

Станом на зараз українці подали вже близько 468 тисяч заявок про пошкоджене майно за допомогою сервісу "єВідновлення" у застосунку "Дія", повідомив голова Мінцифри.

За його словами, наразі точні обʼєми пошкодженого майна в Україні поки невідомі. Проте вже запущено відповідний сервіс, де власники житла можуть зафіксувати пошкодження майна, завантажити фото, і подати заявку через "Дію".

Наступний крок після того, як ви подали відомості про зруйноване житло – безпосередньо подача заявки на грошову компенсацію, також через "Дію".

Подати заяву на виплату можна онлайн, також через застосунок "Дія". Перед цим потрібно відкрити картку в одному з банків, які є учасниками програми:

"А-Банк";

monobank;

"ПриватБанк";

ПУМБ;

Sense Bank.

Витратити кошти можна на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній для відновлення житла. Повний перелік компаній можна переглянути на сайті "єВідновлення".

Як швидко нарахують компенсацію за житло

В Україні вже сформовано понад 500 комісій, які зараз опрацьовують близько 10 тисяч заявок на компенсацію коштів за зруйноване житло. У комісії за законом є 30 днів на опрацювання заявки. За словами очільника Мінцифри, комісії зазвичай працюють досить швидко, і після експертизи та оцінки постраждалого майна власники отримують кошти в межах кількох тижнів. І цей процес пришвидшується.

"Досить багато залежить від швидкості роботи цих комісій. Комісія складається з представників різних інституцій. Вони приходять на місце і працюють з планшетами, там електронна система, і вони накладають електронний підпис, несуть відповідальність за свої висновки", – каже Михайло Федоров.

Зверніть увагу. Іноді буває так, що пошкоджене житло не перебуває в реєстрах, має інших власників, і перед отриманням компенсації треба виконати певні дії – у реєстратора, у нотаріуса. Все залежить від конкретної ситуації.

Фото: Комісія має 30 днів на розгляд заявки (Getty Images)

"Сьогодні я спілкувався з міським головою, який сказав, що це також упорядковує інформацію про містян та нерухомі об'єкти. Це, по суті, ще й боротьба із певним зловживанням, бо всі інструменти електронні, прозорі", – каже Федоров.

З надією на відновлення. Окупанти пошкодили 600 квартир комплексу

Євгенія Андрєєва переїхала до Бучі в лютому 2021 року. Вони з чоловіком продали квартиру в Дніпрі, і грошей вистачило грошей на квартиру в Бучі. Взяли позику в банку на ремонт. Два роки квартира була пуста, і поки йшов ремонт, родина орендувала квартиру в цьому ж комплексі поверхом вище. На той момент комплекс був заселений відсотків на 80%.

Коли почалося вторгнення РФ, Євгенії спершу не вірилося, що війна буде такою кривавою і масштабною.

"В Гостомелі, 3 кілометри поруч від нас, вже літали літаки, звідти йшов дим. Ми до останнього вагалися, чи виїздити. Думали що виїдемо всього на два дні. А потім поруч був приліт у залізницю. Вирішили, що пора їхати. Ми виїхали на захід України. Нічого з собою не брали. Забрали тільки вагітну кицьку і пару пакетів речей", – згадує жінка перші дні вторгнення.

Після деокупації Бучі чоловік першим приїхав на початку квітня в місто, щоб побачити квартиру.

"У квартирі був жах. Всі 600 квартир комплексу були вскриті, на стінах балончиками написані нецензурні слова, все було розкидане, всю комору розчистили. Всі дорогі інструменти, які чоловік збирав, не було. Зникли самокати. Унітази були забиті, згорів диван та багато інших речей", – додає Євгенія.

Поруч був приліт, були пошкоджені практично всі двері й вікна в будинку.

Фото: Так виглядала квартира Євгенії та її чоловіка після окупації Бучі росіянами (надані РБК-Україна)

Ще до того, як в Україні почало працювати єВідновлення, в "Дії" можна було подати фіксацію пошкодженого майна. Євгенія подала дані про квартиру минулого року, а вже цього року в травні побачила новини про те, що можна подавати заявку вже на відновлення житла.

"В "Дії" вже були підтягнуті дані про наше майно, і я подала заявку буквально за дві секунди. 10 травня подала, 6 червня мені подзвонили й сказали, що прийде комісія подивитись житло і руйнування. Ми жили три місяці без вікон: чоловік заклеїв їх плівкою. Двері ми поставили самі. Хотіли поставити вікна. Порахували, і вийшло на той час дуже дорого – 130 тисяч гривень. У нас таких коштів не було, і тому жили без вікон, чекали поки поставлять їх по програмі", – розповідає вона.

Фото: "У нас зберігається коробочка з "привітами" від русні. Всі ці осколки ми виймали зі стін квартири", – каже Євгенія (РБК-Україна)

За висновками комісії, родині на відновлення житла нарахували 129 тисяч 32 гривні.

Важливо. Фінансова допомога доступна, якщо власник ще не зробив ремонт за власний кошт.

"Звісно, ми були приємно здивовані. Нам пощастило отримати компенсацію, бо ми так і жили раніше без ремонту. Якби ми зробили ремонт, то такої суми нам би не відшкодували", – зауважує жінка.

Євгенія зізнається, що з нинішніми цінами на таку суму ремонт не зробиш, але водночас дуже рада тому, що можливість такої компенсації в Україні нарешті запрацювала.

Чи можуть відмовити в отриманні коштів і коли саме

У Бучанській громаді зібрали комісію з відновлення житла. Вона складається з 14 людей. До складу входять фахівці, які мають знання у галузі містобудування та представники громадських організацій.

Вони опрацьовують заявки, зідзвонюються з власниками житла, домовляюся про час візиту. На місці оглядають житло, заміряють всі пошкодження, складають відповідні акти обстеження та чек-листи, які потім передають комісії, розповідає РБК-Україна заступник міського голови Бучі та голова комісії з питань відновлення житла Дмитро Чейчук.

"На великому екрані розглядають та верифікують всі пошкодження та передивляються, чи дійсно вказані в актах і чек-листах пошкодження відповідають реальним руйнуванням. Після цього приймається рішення про надання або відмову в наданні грошей. Але ми затверджуємо фінансування більшості. Зараз з 600 заяв, які ми на сьогодні опрацювали, понад 480 заяв – це надання допомоги, а не відмови", – каже він.

Фото: В Україні вже працює понад 500 комісій, які оцінюють руйнування житла (Getty Images)

За словами голови комісії, відмови трапляються, якщо родина самостійно вже відновила житло. Такі правила передбачені Постановою 381 Кабінету Міністрів, і ця програма не передбачує компенсації за самостійно відновлення.

"Але якщо ми приходимо і бачимо, що людина замінила вікна, а роботи по відкосах та інших елементах не виконані, то кошти надаються саме на ті роботи, які на цей момент проведені не були", – звертає він увагу.

За словами Дмитра Чейчука, одне із проблемних питань – те, що чек-лист передбачає конкретні види робіт з конкретних матеріалів, а людям нерідко треба відновити те, що до цього списку не входить.

"І тут постає питання, чи ми затверджуємо відновлення саме з тих матеріалів, що передбачені чек-листом. Наприклад, у багатьох зверненнях пишуть, що пошкоджені натяжні стелі. А вони чек-листом не передбачені. І виникає дискусія, що робити: прирівняти до гіпсокартону, до фарбування стелі, або ж шукати інший вихід", – розповідає голова комісії.

Він нагадує, що це лише перший етап роботи програми, і надалі, можливо, якісь моменти в такій масштабній роботі коригуватимуться.