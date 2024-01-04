Как получить компенсацию за ремонт жилья, поврежденного во время войны

С 1 января 2024 года украинцы могут получить компенсацию за сделанный за свой счет ремонт жилья, которое было повреждено в результате вооруженной агрессии РФ.
О том, как получить компенсацию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
Компенсация предоставляется, когда на дату подачи заявки ремонтные работы были полностью или частично произведены за собственные средства заявителя, за:
Если ремонтные работы на дату подачи заявления были проведены частично, получатель компенсации имеет право подать два заявления:
Подать заявку на получение компенсации, можно через приложение "Дія", порядок подачи документов аналогичный порядку подачи по программе "єВідновлення" по разрушенному жилью
Расчет компенсации за выполненный ремонт производится Комиссией в следующей последовательности:
При осмотре комиссией получатель компенсации имеет право предоставлять комиссии объяснения и документы, подтверждающие, по его мнению, проведение ремонтных работ.
"Комиссия не имеет права требовать указанные документы. Непредставление таких документов заявителем не может быть основанием для отказа в предоставлении компенсации за произведенный ремонт", - объясняют юристы.
Они отмечают также, что если заявитель осуществил ремонт за целевую денежную/материальную помощь от общественных или международных организаций, в частности, благотворительных, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций - компенсация за выполненный ремонт не предоставляется.
Компенсация за ремонт поступает одним платежом.
Ранее мы писали о том, что с января украинцам стало доступнее жилье по программе "єОселя".
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