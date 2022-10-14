Як отримати автограф Залужного: в Україні запустили збір коштів з призами

Натомість українці, які задонатять, зможуть взяти участь у розіграші браслетів з Азовсталі, 100 з яких мають автограф Залужного.

До Дня захисників і захисниць України UNITED24, Monobank та блогер Ігор Лаченков запустили збір на "Ловця шахідів".

Про це співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив у своєму Telegram -каналі.

На що збирають кошти?

Організатори збору мають на меті зібрати 100 мільйонів гривень, щоб придбати "Ловця дронів". Це система, яка робить ворожий дрон сліпим та змушує піднятися вище, що своєю чергою дозволяє українським ППО його збити.

"Точну назву та модель цієї системи наразі називати мені не дозволили", - пише Гороховський.

Що можна виграти за донат?

Спеціально для цього збору було виготовлено 1000 браслетів з металу останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "ВІРЮ ЗСУ". Унікальність полягає ще й у тому, що 100 з них - з автографом Валерія Залужного.

Браслет з металу Азовсталі з написом "Вірю ЗСУ" (фото: t.me/OGoMono)

"80 браслетів з автографом головнокомандувача гарантовано віддамо за внески понад 100 000 гривень. Але, думаю, це закінчиться у перші години", - переконаний пан Олег. Станом на 10 ранку таких браслетів залишилося 69.

Решту 920 браслетів, серед яких будуть 20 з автографом, розіграють між усіма, хто зробить внески до банок збору.

Як долучитися до збору?

Щоб взяти приєднатися до збору та взяти участь у розіграші, потрібно зробити донат на одну з банок:

Банка Олега Гороховського - за посиланням.

Банка Ігоря Лаченкова - за посиланням.

За перших 10 хвилин українці збирали перший мільйон, а вже через годину на обох банках нараховано понад 20 000 000 гривень! Збір триватиме до неділі 17:00. В той самий час будуть відомі результати розіграшу.