Кращі фільми про УПА, які треба подивитися кожному

14 жовтня була створена Українська повстанська армія. Представники УПА боролися за створення самостійної української держави та повернення всіх її етнічних територій.

Тому Styler пропонує вам кінострічки, присвячені УПА, які точно варті вашої уваги.

"Червоний"

Події відбуваються в ГУЛАГу в 1947 році. Двоє українців Данило Червоний і Віктор Гуров потрапили в табір і мають кардинально відмінні долі. Один - воїн УПА із західної України, а другий - радянський льотчик зі сходу України.

Жорстокий очільник табору майор Абрамов хоче знищити всіх "бандерівців", тому Данило очолює бунт в ГУЛАГу, який перетворюється на справжнє повстання. В'язні розуміють свої мізерні шанси на успіх, проте вони повинні зробити хоча б спробу.

Данило знаходить в собі сили протистояти репресіям і таки робить намагається вирватися на волю, піднявши перше повстання в таборі.

"Нескорений"

Сюжет розгортається у 1950 році. У регіоні західної України продовжується збройна боротьба нескорених частин Української повстанської армії. Вона веде бій на два фронти: проти радянської та німецької окупаційної влади.

Очолює армію видатний Роман Шухевич, відомий ще як Тарас Чупринка. Саме про долю цього командира знято гостросюжетний фільм "Нескорений".

Учасникам опору під проводом Шухевича доводиться піти в підпілля й ховатися в Карпатах. Чим же доведеться пожертвувати Роману та його соратникам заради своїх ідеалів? Дивіться у фільмі, щоб дізнатися.

"Жива"

Події в кінострічці відбуваються наприкінці 1940-х. Головна героїня, яка має надприродну здібність відчувати небезпеку, опиняється в центрі протистояння між українськими повстанцями та радянським Союзом.

Фільм "Жива" знято на реальних подіях із життя зв'язкової УПА Анни Попович. Вона була поранена, намагалась застрелитися й підірватися на гранаті, аби не потрапити у лещата НКВС. Два роки її допитували в радянських катівнях. А пізніше Анну засудили до 10 років таборів у Мордовії.

Зйомки фільму проходили в Горганах, де відбувались реальні події з життя Попович.

"Один у полі воїн"

Сержант радянської армії Роман Карпенюк служить у далекому та жорстокому Сибіру, куди його вислали разом із батьками. Але за хорошу військову службу він отримав відпустку, тому він приїздить додому до коханої Анички.

Проте Аничка потрапила до рук уповноваженого НКВС.Тому тепер перед Романом стоїть майже нездійсненна місія - знайти та врятувати наречену протягом трьох днів.

"Білий птах із чорною ознакою"

Події фільму відбуваються з 1937 по 1947 рік на Буковині в селищі на річці Черемош. Сюжет зображає сповнене перипетій життя синів Леся Дзвонаря: Петра, Ореста, Георгія та Богдана.

Голод 30-х років і румунізація населення призвели до повсюдного зубожіння населення. Щоб вижити, Дзвонар вирішує продати синів у наймити. У 1940 році територія переходить до СРСР, солдати прибирають прикордонний стовп.

Початок війни розділяє братів, вони опиняються по різні боки барикад: Петро служить у Червоній Армії, а Орест прилучився до УПА-ОУН(б). Георгій же залишився осторонь.

Чи повернуться всі хлопці живими та чи зможе возз'єднатися сім'я Дзвонарів? Щоб знайти відповідь на запитання, дивіться "Білого птаха із чорною ознакою".