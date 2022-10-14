День захисників і захисниць України: кращі привітання у віршах, прозі та листівках

14 жовтня у День захисників і захисниць України - що припадає на свято Покрова Пресвятої Богородиці та День козацтва - українці вітають наших воїнів, героїв і патріотів, які мужньо відбивають ворожі навали та відстоюють суверенітет держави, оберігають батьківщину від окупантів.

Привітати хоробрих воїнів у День захисників та захисниць України допоможе добірка найкращих привітань у віршах та прозі, СМС та листівках - у матеріалі Styler нижче.

У цю святкову дату вшановують славних українських захисників та захисниць, їхній героїзм та подвиги - з давніх-давен і сьогодні.

Вітання з Днем захисника та захисниць України 14 жовтня

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Україна - могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов'їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарне небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

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З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

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Схиляємось перед вашою мужністю. Впевнені, що завдяки таким героям, як ви, на нас точно чекає Перемога. З Днем захисників та захисниць України! Слава Україні!

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Джерельний тихий спів води,

Безкрайнії степів простори,

І смерекові ліси,

Широкі плаї, круті гори!

Духмяний хліб на рушнику,

Гостинно розпростерті руки,

Щасливу матері сльозу,

І дідуся з веселим внуком!

За бескиди й дніпровські схилах,

За наш пісенний славний рід,

За пломінь в косах у калини,

І за чумацький небозвід!

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки —

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

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Сьогодні вітаємо усіх військовослужбовців України. Ви - наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

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З Днем захисника держави

Будемо тебе вітати!

Щоб пізнав на смак ти славу,

Ми хотіли б побажати.

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

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Щиро хочу привітати вас із Днем захисника і захисниць України. Це свято увібрало в себе багаті та славетні козацькі традиції, що уособлює мужність та героїзм захисників та визволителів рідної землі протягом усієї багатовікової української історії. У цей світлий день бажаю щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпної енергії та миру!

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Hащадку славних віків

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Вітаю тебе з 14 жовтня - Днем захисника України. Бажаю тобі сили і твердості духу, енергії й оптимізму, добробуту і спокою. Нехай життя буде наповнене приємними і позитивними емоціями, і щоб у ньому ніколи не знаходилося час горя і війні.

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Дозвольте привітати вас зі святом мужності та патріотизму, святом історії та добра - Днем захисників і захисниць України. Це свято всіх, хто любить та захищає свою батьківщину. Це - свято України. Нехай ваш будинок буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить лише задоволення!

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З мужнім днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім'я і воля.

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Дорогі наші герої, вітаю вас із Днем захисника та захисниць! Бажаю вам ніколи не бачити війни та горя. Нехай ваш життєвий шлях буде спокійним, впевненим і процвітаючим, а поруч завжди йдуть рідні та близькі люди.

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Спокій наших будинків, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

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