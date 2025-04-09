Як "освіжити" обличчя і зняти набряки? Косметолога показала просту вправу

Щоб покращити циркуляцію рідини та позбутися застоїв, варто виконувати просту, але ефективну вправу. Вона допоможе зняти набряки, покращити контури обличчя і загальний стан шкіри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
За словами експерта, легкий лімфодренаж зони навколо очей активізує кровообіг і лімфовідтік, зменшуючи застій рідини.
Спочатку потрібно робити подушечками пальців похлопуючі рухи навколо очей та брів. Вони будуть давати легкий лімфодренаж і одночасно не будуть виводити зайву рідну
Далі потрібно робити легкі погладжування під бровою та аж до зони скронь і опускатись м'яко вздовж вуха по бічній поверхні шиї. Робимо вдих і легко натискаємо на ключицю і видихаємо.
Косметолог зазначила, що такі рухи можна робити прямо вдома, не витрачаючи на це багато часу. І вже після кількох сеансів ви помітите, як зменшуються набряки, а шкіра виглядає більш свіжою та відпочилою.
Холодні компреси
Охолоджені рушники або спеціальні гелеві маски для обличчя можуть зменшити набряки. Холод зменшує приплив рідини до тканин і допомагає зняти запалення.
Фізичні вправи
Легкі фізичні вправи або йога допомагають активізувати кровообіг по всьому тілу, що, своєю чергою, покращує циркуляцію крові в обличчі.
Правильне харчування та водний баланс
Споживання достатньої кількості води та продуктів, багатих на калій (наприклад, банани, авокадо), допомагає зменшити затримку рідини в організмі і на обличчі.
Засоби з лімфодренажними властивостями
Використовуйте креми та сироватки з екстрактами кави, морських водоростей чи інших активних компонентів, які сприяють зменшенню набряків та покращенню кровообігу.
Під час сну намагайтеся спати з піднятою головою, це допоможе уникнути накопичення рідини на обличчі.
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