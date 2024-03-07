Як оскаржити висновки ВЛК: покрокова інструкція

Оскаржити висновки ВЛК можливо, якщо ви сумніваєтеся у тому, що лікарі правильно визначили стан вашого здоров'я. Є певний алгоритм дій у випадку, коли потрібно оскаржити висновки ВЛК.
Як оскаржити висновки ВЛК, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці Facebook "Сили територіальної оборони ЗСУ".
Якщо у постанові Військово-лікарської комісії (ВЛК) ступінь тяжкості поранення (травми), на вашу думку, зазначено неправильно - оскаржити такий висновок можна за алгоритмом:
1. Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми.
2. Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).
3. ЛКК ухвалює рішення
У разі втрати працездатності понад 60 днів - будь-яка травма вважається важкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.
Травми, що в гострий період супроводжуються:
Травми, які привели до тяжких наслідків
А також:
До легких травм належать:
Ушкодження, що не вказані в переліку важких травм
Розлади здоров'я з тимчасовою втратою працездатності тривалістю до 60 днів.
Раніше ми писали про те, що військовозобов'язані повинні будуть оновити дані протягом 60 днів.
А ще розказували, як зміниться проходження ВЛК для обмежено придатних до мобілізації.