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Як оскаржити висновки ВЛК: покрокова інструкція

Як оскаржити висновки ВЛК (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Оскаржити висновки ВЛК можливо, якщо ви сумніваєтеся у тому, що лікарі правильно визначили стан вашого здоров'я. Є певний алгоритм дій у випадку, коли потрібно оскаржити висновки ВЛК.

Як оскаржити висновки ВЛК, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці Facebook "Сили територіальної оборони ЗСУ".

Як оскаржити

Якщо у постанові Військово-лікарської комісії (ВЛК) ступінь тяжкості поранення (травми), на вашу думку, зазначено неправильно - оскаржити такий висновок можна за алгоритмом:

1. Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми.

2. Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).

3. ЛКК ухвалює рішення

У разі втрати працездатності понад 60 днів - будь-яка травма вважається важкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.

Які травми вважаються важкими

Травми, що в гострий період супроводжуються:

  • Шоком будь-якого ступеня тяжкості та будь-якого генезу
  • Комою різної етіології
  • Гострою серцевою або судинною недостатністю, колапсом, важким ступенем порушення мозкового кровообігу
  • Гострою нирковою або печінковою недостатністю
  • Розладом регіонального та органного кровообігу, що призводить до інфаркту внутрішніх органів, гангрени кінцівок, емболії (газової та жирової) судин головного мозку, тромбоемболії.
  • Сепсисом

Травми, які привели до тяжких наслідків

  • Втрата зору, слуху
  • Втрата якого-небудь органу або повна втрата його функції (при цьому втрата найважливішої у функціональному відношенні частини кінцівки (кисті або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги)
  • Психічні розлади
  • Втрата продуктивної здатності
  • Невиправне понівечення обличчя

А також:

Які травми вважаються легкими

До легких травм належать:

Ушкодження, що не вказані в переліку важких травм

Розлади здоров'я з тимчасовою втратою працездатності тривалістю до 60 днів.

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