Обмежено придатні для мобілізації: як для них зміниться проходження ВЛК

В Україні можуть мобілізувати обмежено придатних до служби, але для цього є певні умови. Також таким військовозобов'язаним прийдеться проходити ВЛК значно частіше.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю керівника Полтавського обласного ТЦК полковника Олексія Трофіменка для Telegraf.

Він зазначив, що саме на цю категорію українців чекають важливі зміни. За мирних часів ВЛК обмежено придатні мали проходити один раз на п'ять років - це прописано у відповідному наказі № 402. Однак з початком війни відбулися певні зміни.

Під час дії воєнного стану таким військовозобов'язаним потрібно проходити ВЛК один раз на рік.

"Тобто військовозобов'язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов’язаний її проходити. Щодо оскаржень рішень ВЛК - якщо чоловік не згоден з її висновками, то має звертатися до нас, ми погоджуємо з обласною ВЛК час прибуття, направляємо його і там розглядається його скарга. І рішення районної ВЛК або відміняють, або підтверджують", - пояснив Трофіменко.

Він додав, що багатьох зараз хвилює питання, чи будуть мобілізувати обмежено придатних. І це дійсно зараз відбувається, але досить рідко, бо посад для таких бійців не дуже багато.

"Щоб не було плутанини. Такий військовозобов'язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба у такому спеціалісті", - сказав представник ТЦК і додав, що зазвичай на таких військових чекає служба у тилових підрозділах.