Как обжаловать выводы ВВК: пошаговая инструкция

Обжаловать выводы ВВК возможно, если вы сомневаетесь, что врачи правильно определили состояние вашего здоровья. Есть определенный алгоритм действий в случае, когда следует обжаловать выводы ВВК.
Как обжаловать выводы ВЛК, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение на странице Facebook "Силы территориальной обороны ВСУ".
Если в постановлении Военно-врачебной комиссии (ВВК) степень тяжести ранения (травмы), по вашему мнению, указано неправильно - обжаловать такой вывод можно по алгоритму:
1. Написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы.
2. Командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК).
3. ВКК принимает решение
В случае потери трудоспособности более 60 дней – любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.
Травмы, которые в острый период сопровождаются:
Травмы, которые привели к тяжелым последствиям
А также:
К легким травмам относятся:
Повреждения, не указанные в перечне тяжелых травм
Расстройства здоровья с временной утратой трудоспособности продолжительностью до 60 дней.
Ранее мы писали, что военнообязанные должны будут обновить данные в течение 60 дней.
А еще рассказывали, как изменится прохождение ВВК для ограниченно пригодных для мобилизации.