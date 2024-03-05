Військовозобов'язані повинні будуть оновити дані протягом 60 днів: що відомо

В Україні продовжується робота над законом про мобілізацію. Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані у територіальні центри комплектування у різні способи.

Що зміниться та як можна буде подати свої дані військовозобов'язаним, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення заступника голови Комітету Єгора Чернєва для Telegram-каналу " Верховна Рада ".

За словами Чернєва, розглядаються три варіанти подання інформації у ТЦК. А саме:

Особисто прийти й оновити дані у ТЦК

Зробити це в ЦНАПі

Зареєструвати електронний кабінет та зробити це онлайн

"Оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок", - повідомив представник Комітету.

Також Чернєв повідомив, що нині щодо "ухилянтів" обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами й блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою.

Крім цього, зараз ведеться активна дискусія з приводу питання про демобілізацію для тих, хто вже відслужив 36 місяців.

"Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій дуже сильно відрізняються. Але щоби прийняти якесь рішення, ми повинні отримати цифри від Генштабу та їхнє розуміння того, чи можна демобілізувати таких людей, чи не провалиться фронт через це. Тобто ми повинні спиратися на конкретні цифри й чекаємо їх від Генштабу", - пояснив народний депутат.