Як до осені зібрати два урожаї: що посадити на городі та коли

Два урожаї за сезон - це цілком реально, якщо знати, які саме рослини висаджувати на городі та коли. Досвідчені городники користуються цими правилами, та мають подвійний урожай.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує овочеві культури, які принесуть два урожаї за теплий сезон та забезпечать вас смачною та корисною їжею.
Редиска - король швидкості, дозріває за 3-4 тижні й ідеально підходить для двох урожаїв. Посадіть її в квітні, і в травні будете хрумати соковитими корінцями. Другий посів зробіть у серпні, щоб зібрати урожай у вересні. Вибирайте сорти типу "18 днів" чи "Черрієт" - вони невибагливі й швидкі.
Редиска любить прохолоду, пухкий ґрунт і регулярний полив. Два врожаї за сезон - і ваш стіл завжди з хрусткою редискою! Для кращого росту перед посівом удобріть грядку компостом. Захищайте рослини від спеки, щоб корінці не гірчили.
Морква ранніх сортів дозріває за 60-80 днів, що дозволяє зібрати два врожаї. Посійте її в квітні, і в червні-липні матимете ніжну молоду моркву. Повторний посів у липні дасть урожай у вересні-жовтні. Сорти "Нантська" чи "Каротель" ростуть швидко і солодкі.
Для моркви важливий пухкий ґрунт без камінців і помірний полив. Перед посівом розпушіть ґрунт, щоб корені були рівні. Поливайте регулярно, але не заливайте, щоб уникнути гнилі.
Буряк ранніх сортів дозріває за 70-90 днів, що робить його кандидатом на подвійний урожай. Посадіть його в квітні, і в липні матимете соковиті коренеплоди. Другий посів у липні забезпечить урожай у вересні-жовтні. Сорти "Детройт" чи "Єгипетський плоский" ідеальні для швидкого росту.
Буряк любить сонце, пухкий ґрунт і нечастий, але рясний полив. Додавайте органічні добрива для кращого смаку коренеплодів. Захищайте молоді рослини від бур’янів, щоб вони не забирали поживні речовини.
Рання капуста дозріває за 60-80 днів, дозволяючи зібрати два врожаї. Посадіть розсаду в квітні, і в червні-липні качани будуть готові. Повторний посів чи розсада в липні дадуть урожай у вересні-жовтні. Сорти "Парел" чи "Червнева" ростуть швидко і не тріскаються.
Капуста любить вологу, добрива й пухкий ґрунт. Використовуйте мульчу, щоб зберегти вологу в ґрунті. Обробляйте рослини від шкідників, як-от гусениць, для здорового врожаю. Два врожаї капусти - це салати й голубці весь сезон!
Горох ранніх сортів дозріває за 50-70 днів, що дозволяє зібрати два врожаї. Посійте його в квітні, і в червні насолоджуйтесь солодкими стручками. Повторний посів у липні дасть урожай у вересні. Сорти "Альфа" чи "Кельведонське диво" ростуть швидко й урожайні.
Горох любить прохолоду, опору для пагонів і регулярний полив. Встановіть сітку чи кілочки для підтримки пагонів. Удобрюйте ґрунт компостом, щоб стручки були соковитими.
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