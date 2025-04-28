Як до осені зібрати два урожаї: що посадити на городі та коли

Редиска

Редиска - король швидкості, дозріває за 3-4 тижні й ідеально підходить для двох урожаїв. Посадіть її в квітні, і в травні будете хрумати соковитими корінцями. Другий посів зробіть у серпні, щоб зібрати урожай у вересні. Вибирайте сорти типу "18 днів" чи "Черрієт" - вони невибагливі й швидкі.

Редиска любить прохолоду, пухкий ґрунт і регулярний полив. Два врожаї за сезон - і ваш стіл завжди з хрусткою редискою! Для кращого росту перед посівом удобріть грядку компостом. Захищайте рослини від спеки, щоб корінці не гірчили.

Морква

Морква ранніх сортів дозріває за 60-80 днів, що дозволяє зібрати два врожаї. Посійте її в квітні, і в червні-липні матимете ніжну молоду моркву. Повторний посів у липні дасть урожай у вересні-жовтні. Сорти "Нантська" чи "Каротель" ростуть швидко і солодкі.

Для моркви важливий пухкий ґрунт без камінців і помірний полив. Перед посівом розпушіть ґрунт, щоб корені були рівні. Поливайте регулярно, але не заливайте, щоб уникнути гнилі.

Буряк

Буряк ранніх сортів дозріває за 70-90 днів, що робить його кандидатом на подвійний урожай. Посадіть його в квітні, і в липні матимете соковиті коренеплоди. Другий посів у липні забезпечить урожай у вересні-жовтні. Сорти "Детройт" чи "Єгипетський плоский" ідеальні для швидкого росту.

Буряк любить сонце, пухкий ґрунт і нечастий, але рясний полив. Додавайте органічні добрива для кращого смаку коренеплодів. Захищайте молоді рослини від бур’янів, щоб вони не забирали поживні речовини.

Багато городніх культур можуть принести два урожаї на рік (фото: Freepik.com)

Капуста

Рання капуста дозріває за 60-80 днів, дозволяючи зібрати два врожаї. Посадіть розсаду в квітні, і в червні-липні качани будуть готові. Повторний посів чи розсада в липні дадуть урожай у вересні-жовтні. Сорти "Парел" чи "Червнева" ростуть швидко і не тріскаються.

Капуста любить вологу, добрива й пухкий ґрунт. Використовуйте мульчу, щоб зберегти вологу в ґрунті. Обробляйте рослини від шкідників, як-от гусениць, для здорового врожаю. Два врожаї капусти - це салати й голубці весь сезон!

Горох

Горох ранніх сортів дозріває за 50-70 днів, що дозволяє зібрати два врожаї. Посійте його в квітні, і в червні насолоджуйтесь солодкими стручками. Повторний посів у липні дасть урожай у вересні. Сорти "Альфа" чи "Кельведонське диво" ростуть швидко й урожайні.

Горох любить прохолоду, опору для пагонів і регулярний полив. Встановіть сітку чи кілочки для підтримки пагонів. Удобрюйте ґрунт компостом, щоб стручки були соковитими.