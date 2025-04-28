Как до осени собрать два урожая: что посадить на огороде и когда

Редис

Редис - король скорости, созревает за 3-4 недели и идеально подходит для двух урожаев. Посадите его в апреле, и в мае будете хрустеть сочными корешками. Второй посев сделайте в августе, чтобы собрать урожай в сентябре. Выбирайте сорта типа "18 дней" или "Черриет" - они неприхотливы и быстрые.

Редиска любит прохладу, рыхлую почву и регулярный полив. Два урожая за сезон - и ваш стол всегда с хрустящей редиской! Для лучшего роста перед посевом удобрите грядку компостом. Защищайте растения от жары, чтобы корешки не горчили.

Морковь

Морковь ранних сортов созревает за 60-80 дней, что позволяет собрать два урожая. Посейте ее в апреле, и в июне-июле получите нежную молодую морковь. Повторный посев в июле даст урожай в сентябре-октябре. Сорта "Нантская" или "Каротель" растут быстро и сладкие.

Для моркови важна рыхлая почва без камней и умеренный полив. Перед посевом разрыхлите почву, чтобы корни были ровные. Поливайте регулярно, но не заливайте, чтобы избежать гнили.

Свекла

Свекла ранних сортов созревает за 70-90 дней, что делает ее кандидатом на двойной урожай. Посадите ее в апреле, и в июле будете иметь сочные корнеплоды. Второй посев в июле обеспечит урожай в сентябре-октябре. Сорта "Детройт" или "Египетский плоский" идеальны для быстрого роста.

Свекла любит солнце, рыхлую почву и нечастый, но обильный полив. Добавляйте органические удобрения для лучшего вкуса корнеплодов. Защищайте молодые растения от сорняков, чтобы они не забирали питательные вещества.

Многие огородные культуры могут принести два урожая в год (фото: Freepik.com)

Капуста

Ранняя капуста созревает за 60-80 дней, позволяя собрать два урожая. Посадите рассаду в апреле, и в июне-июле кочаны будут готовы. Повторный посев или рассада в июле дадут урожай в сентябре-октябре. Сорта "Парел" или "Июньская" растут быстро и не трескаются.

Капуста любит влагу, удобрения и рыхлую почву. Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу в почве. Обрабатывайте растения от вредителей, например гусениц, для здорового урожая. Два урожая капусты - это салаты и голубцы весь сезон!

Горох

Горох ранних сортов созревает за 50-70 дней, что позволяет собрать два урожая. Посейте его в апреле, и в июне наслаждайтесь сладкими стручками. Повторный посев в июле даст урожай в сентябре. Сорта "Альфа" или "Кельведонское чудо" растут быстро и урожайные.

Горох любит прохладу, опору для побегов и регулярный полив. Установите сетку или колышки для поддержки побегов. Удобряйте почву компостом, чтобы стручки были сочными.