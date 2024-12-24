Як вибрати найкращу рибу на Різдво? Ми часто про це забуваємо

На новорічні свята на стіл українці дуже часто готують рибу. Це може бути оселедець, лосось, форель та тунець. Незалежно від того, який вид ми виберемо, варто звернути увагу на одне важливе питання.

Як вибрати найкращу рибу на свята, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Onet.

Як обрати найкращу рибу на Різдво та Новий рік

Купити хорошу рибу може бути важко для людини, яка не має досвіду в цій справі і робить це рідко.

Ми розповідаємо, як зробити гарний вибір. Це стосується нашого здоров’я, але не тільки. Найкраще було б вибирати тільки рибу з стабільних, сертифікованих уловів.

Це гарантія найвищої якості та безпеки, як для нас, так і для навколишнього середовища.

Зростаючий попит на рибу означає збільшення тиску рибальства на морські екосистеми. У звіті ООН "Стан світового рибальства та аквакультури 2022" зазначено, що з кожним роком все більше світових запасів дикої риби піддається надмірному вилову.

Надмірний вилов уже вражає понад 1/3 рибних запасів, і цей відсоток більш ніж утричі перевищує показники середини 1970-х років.

"Не потрібно бути експертом, щоб знати, яку рибу вибрати. На допомогу приходить синій сертифікат MSC, який можна знайти на дикій рибі та морепродуктах з рибних господарств, які відповідають найсуворішим глобальним екологічним вимогам", - кажуть експерти.

Вибираючи рибу зі знаком MSC, ви підтримуєте рибалок, які діють відповідально, поважаючи навколишнє середовище, щоб морські екосистеми залишалися здоровими та повними риби.

Це гарантія того, що риба та морепродукти надходять із добре керованих стабільних рибних господарств, які відповідають вимогам Стандарту сталого рибальства MSC, і що рибальство має менший вплив на морську екосистему та не порушує її баланс, залишаючи більше риби та не загрожуючи іншим морським тваринам, таких як черепахи, дельфіни, морські свині.