Как сельдь влияет на организм? Это настоящая "сокровищница здоровья"

Сельдь - настоящая сокровищница здоровья. Хотя многие из нас ценят эту рыбу прежде всего за неповторимый вкус, стоит обратить внимание на богатство питательных веществ, которые содержит этот продукт.

Как влияет сельдь на наш организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Onet .

В чем польза сельди

Сельдь надо включать в рацион хотя бы два раза в неделю.

Это не только вкусная добавка ко многим блюдам, но и ценный источник витаминов, минералов и аминокислот.

В состав, среди прочего, входят: витамины A, D, B12, белок, калий, магний, железо, кальций, йод, фосфор, медь, аспарагиновая кислота, лейцин, триптофан. Эти ингредиенты имеют решающее значение для правильного функционирования нашего организма.

Регулярное включение сельди в свой рацион приносит ряд преимуществ для здоровья.

Вот самые важные из них:

Поддержка работы мозга благодаря содержанию омега-3 ненасыщенных жирных кислот.

Снижение риска анемии из-за высокого уровня железа.

Защита сердца благодаря действию омега-3 кислот.

Поддерживайте оптимальную массу тела, помогая регулировать уровень глюкозы в крови.

Снижение окислительного стресса, борьба со свободными радикалами.

Поддержка основных функций организма благодаря наличию витамина В12.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют есть рыбу не реже двух раз в неделю. Поэтому сельдь может появиться в нашем недельном меню без проблем. Однако не забывайте выбирать здоровые способы приготовления рыбы и избегать чрезмерного количества соли.

Может ли сельдь быть вредной?

Сельдь, как и другие пищевые продукты, может иметь некоторые противопоказания. Из-за содержания соли следует быть осторожными людям с заболеваниями сердца и атеросклерозом. Беременным и кормящим женщинам следует отказаться от продуктов с консервантами, а аллергикам на рыбу - полностью исключить сельдь из своего рациона.