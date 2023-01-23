Як оформити субсидію та хто може на неї розраховувати під час війни: пояснення

Субсидія - це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Ця програма підтримки досить успішно діє в Україні вже декілька років, і все більше громадян до неї звертаються.
Як оформити субсидію та хто може на неї розраховувати зараз - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Для того, щоб отримати державну допомогу, потрібно подати ряд документів, які доведуть, що ви справді її потребуєте. Оформлення субсидії можна організувати двома шляхами: через місцевий ЦНАП або в додатку "Дія".
Щоб зробити це через застосунок, потрібно:
Оформлення субсидії у 2023 році (фото: unian.ua)
Якщо звертаєтеся до місцевого органу соцзахисту фізично, потрібно надати наступні документи:
За потреби можуть бути також додані інші документи, які необхідні для розгляду питання. Такий же порядок діє й для ВПО.
Існує ряд ситуацій, коли фінансової підтримки від держави ви не отримаєте:
Крім того, субсидію не призначають, якщо неповнолітня дитина зареєстрована на житловій площі сама, маючи батьків.
Якщо ви вже отримуєте субсидію та у вашій сім'ї сталися певні зміни, про них потрібно повідомити відповідні служби. Маючи нові дані, соціальні працівники оновлять інформацію про вас і, можливо, передивляться розмір і отримання допомоги.
На отримання субсидії можуть розраховувати люди пільгових категорій (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Про що потрібно повідомити:
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