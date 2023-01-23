Як оформити субсидію та хто може на неї розраховувати під час війни: пояснення

Як оформити субсидію

Для того, щоб отримати державну допомогу, потрібно подати ряд документів, які доведуть, що ви справді її потребуєте. Оформлення субсидії можна організувати двома шляхами: через місцевий ЦНАП або в додатку "Дія".

Щоб зробити це через застосунок, потрібно:

відкрити розділ "Послуги" та обрати опцію "Заява на субсидію"

дати відповіді на ряд запитань, які уточнюють ваше поточне становище та субсидію, яку ви бажаєте отримувати

заповнити інформацію про характеристику житлового приміщення або будинку

заповнити дані про доходи, наявність транспортного засобу, майна, валюти, аліментів, депозитів і нерухомості

завантажити копії необхідних документів

Оформлення субсидії у 2023 році (фото: unian.ua)

Якщо звертаєтеся до місцевого органу соцзахисту фізично, потрібно надати наступні документи:

заяву про призначення та надання житлової субсидії

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

За потреби можуть бути також додані інші документи, які необхідні для розгляду питання. Такий же порядок діє й для ВПО.

В якому випадку субсидію не призначають

Існує ряд ситуацій, коли фінансової підтримки від держави ви не отримаєте:

загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 - для індивідуальних будинків

сім'я має власний транспорт, якому не менше 5 років з дати випуску

у сім'ї є особи, які досягли повноліття на початок періоду виплат і ці особи не мають іншої допомоги, отримують зарплату меншу за мінімальну

Крім того, субсидію не призначають, якщо неповнолітня дитина зареєстрована на житловій площі сама, маючи батьків.

Про які зміни потрібно повідомляти держоргани

Якщо ви вже отримуєте субсидію та у вашій сім'ї сталися певні зміни, про них потрібно повідомити відповідні служби. Маючи нові дані, соціальні працівники оновлять інформацію про вас і, можливо, передивляться розмір і отримання допомоги.

На отримання субсидії можуть розраховувати люди пільгових категорій (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Про що потрібно повідомити: