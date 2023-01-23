Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать во время войны: объяснение

Как оформить субсидию

Для того чтобы получить государственную помощь, нужно подать ряд документов, которые докажут, что вы действительно в ней нуждаетесь. Оформление субсидии можно организовать двумя путями: через местный ЦНАП или в приложении "Дія".

Чтобы сделать это через приложение, нужно:

открыть раздел "Услуги" и выбрать опцию "Заявление на субсидию"

ответить на ряд вопросов, уточняющих ваше текущее положение и субсидию, которую вы хотите получать

заполнить информацию о характеристике жилого помещения или дома

заполнить данные о доходах, наличии транспортного средства, имущества, валюты, алиментов, депозитов и недвижимости

загрузить копии необходимых документов

Оформление субсидии в 2023 году (фото: unian.ua)

Если обращаетесь в местный орган соцзащиты физически, нужно предоставить следующие документы:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

При необходимости могут быть также добавлены другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса. Такой же порядок действует и для ВПЛ.

В каком случае субсидию не назначают

Существует ряд ситуаций, когда финансовую поддержку от государства вы не получите:

общая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме, 230 - для индивидуальных домов

семья имеет собственный транспорт, которому не менее 5 лет с даты выпуска

в семье есть лица, достигшие совершеннолетия на начало периода выплат и эти лица не имеют другой помощи, получают зарплату меньше минимальной

Кроме того, субсидию не назначают, если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован на жилой площади сам, имея родителей.

О каких изменениях нужно уведомлять госорганы

Если вы уже получаете субсидию и в вашей семье произошли определенные изменения, о них нужно уведомить соответствующие службы. Имея новые данные, социальные работники обновят информацию о вас и, возможно, пересмотрят размер и получение пособия.

На получение субсидии могут рассчитывать люди льготных категорий (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

О чем нужно сообщить: