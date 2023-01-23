Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать во время войны: объяснение

Субсидия - это адресная помощь, предоставляемая для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта программа поддержки достаточно успешно действует в Украине уже несколько лет, и все больше граждан к ней обращаются.
Как оформить субсидию и кто может на нее рассчитывать сейчас - подробнее читайте в материале Styler.
Для того чтобы получить государственную помощь, нужно подать ряд документов, которые докажут, что вы действительно в ней нуждаетесь. Оформление субсидии можно организовать двумя путями: через местный ЦНАП или в приложении "Дія".
Чтобы сделать это через приложение, нужно:
Оформление субсидии в 2023 году (фото: unian.ua)
Если обращаетесь в местный орган соцзащиты физически, нужно предоставить следующие документы:
При необходимости могут быть также добавлены другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса. Такой же порядок действует и для ВПЛ.
Существует ряд ситуаций, когда финансовую поддержку от государства вы не получите:
Кроме того, субсидию не назначают, если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован на жилой площади сам, имея родителей.
Если вы уже получаете субсидию и в вашей семье произошли определенные изменения, о них нужно уведомить соответствующие службы. Имея новые данные, социальные работники обновят информацию о вас и, возможно, пересмотрят размер и получение пособия.
На получение субсидии могут рассчитывать люди льготных категорий (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
О чем нужно сообщить:
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