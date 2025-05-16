Как одеваться летом стильно и просто: модные идеи от жены Виктора Павлика

Летняя мода не требует сложных решений - достаточно нескольких базовых вещей. Жена Виктора Павлика продемонстрировала стильные образы с платьем, льняным жакетом, шортами, блузой и костюмным жилетом, которые отвечают главным модным трендам сезона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Платье и жакет

Для первого образа супруга известного артиста выбрала лаконичное бежевое платье на тонких бретельках, которое может стать основой любого лука - как повседневного, так и нарядного.



Жена Павлика показала лук на лето (фото: instagram.com/repyahovakate)

Дополнить его она решила льняным жакетом насыщенного коричневого цвета с контрастными пуговицами. Отметим, что все оттенки шоколадного сейчас на пике популярности.

Завершила стильный лук Репяхова вязаной сумочкой с деревянной ручкой и замшевыми мюлями без каблуков. Также она дополнила образ длинной цепочкой и кулоном на шее.



Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Костюмный жилет

Для второго образа она выбрала широкие брюки и костюмный жилет. Это идеальный вариант для как для офиса или деловой встречи, так и для свидания или праздничного мероприятия.



Жена Павлика показала стильный лук на лето 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)

Костюмный жилет можно носить как с брюками из такой же ткани, так и с джинсами, юбками и платьями. В прохладные дни надевайте жилет поверх базового гольфа или рубашки - это создаст многослойный, но сдержанный образ.

Екатерина Репяхова разбавила модный лук в деловом стиле оригинальной деталью - шелковым платком на талии. А также дополнила открытыми босоножками на небольшом каблуке.



Екатерина Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Шорты и блуза

Для третьего лука она выбрала короткие джинсовые шорты с карманами. Такой вариант подойдет как для прогулок по городу, так и для пляжного отдыха.



Екатерина Репяхова показала стильный образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Их жена Павлика дополнила белой блузкой в стиле бохо. Так, ее рубашка с объемными рукавами и интересными завязками спереди станет универсальной вещью в летнем гардеробе.



Молодая жена Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

Также она продемонстрировала, что такой лук можно дополнить как обувью на небольшом каблуке, так и удобными кроссовками.