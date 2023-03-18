Як одягатися, щоб виглядати стрункіше: 6 простих хитрощів

Усі знають, що кращий спосіб скинути зайві кілограми і підтягти своє тіло - це постійно займатися спортом і правильно харчуватись. Але іноді схуднути потрібно відразу помітно. Виявляється, правильно підібраний наряд може зробити тіло стрункішим і привабливішим.
Про це повідомляє 5-Minute Crafts.
Чорний колір надає стрункішого вигляду. Також можна спробувати темно-сірий, червоний, зелений і темно-синій.
Відмовтеся від світлих штанів або джинсів, оскільки вони можуть зробити ваші ноги товщі, особливо якщо у вас великі стегна.
Замість цього вибирайте вертикальні смуги, які можуть зробити вас худішими та вищими, створюючи довгу лінію.
Як одягатися, щоб виглядати стрункіше (5minutecrafts)
Замість великих принтів вибирайте більш дрібні візерунки, наприклад, дрібний горошок або тонку смужку. Майте на увазі, що чим дрібніший друк, тим меншими ви можете здатися.
Це допоможе зробити ваші ноги довшими.
Спідниця-олівець може зробити вас худішою та надати вам охайного вигляду. Просто надягайте її разом із шифоновою блузою.
Як одягатися, щоб виглядати стрункіше (5minutecrafts)
Штани з низькою посадкою зроблять стегна більшими, а ноги коротшими. Крім того, вони можуть надати вашому животу більш помітного вигляду.
Як одягатися, щоб виглядати стрункіше (5minutecrafts)
Раніше ми повідомляли, які моделі джинсів повнять, а які роблять стрункішими.
Також ми писали, як виглядати стрункішою на фото.
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