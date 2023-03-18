Як одягатися, щоб виглядати стрункіше: 6 простих хитрощів

Обирайте темні кольори

Чорний колір надає стрункішого вигляду. Також можна спробувати темно-сірий, червоний, зелений і темно-синій.

Відмовтеся від світлих штанів або джинсів, оскільки вони можуть зробити ваші ноги товщі, особливо якщо у вас великі стегна.

Як одягатися, щоб виглядати стрункіше (5minutecrafts)

Уникайте горизонтальних смуг.

Замість цього вибирайте вертикальні смуги, які можуть зробити вас худішими та вищими, створюючи довгу лінію.

Як одягатися, щоб виглядати стрункіше (5minutecrafts)

Вибирайте дрібніші візерунки

Замість великих принтів вибирайте більш дрібні візерунки, наприклад, дрібний горошок або тонку смужку. Майте на увазі, що чим дрібніший друк, тим меншими ви можете здатися.

Який принт на сукнях обирати (5minutecrafts)

Обирайте взуття з гострим носом

Це допоможе зробити ваші ноги довшими.

Яке взуття обрати, щоб виглядати стрункішою (5minutecrafts)

Оберіть спідницю-олівець

Спідниця-олівець може зробити вас худішою та надати вам охайного вигляду. Просто надягайте її разом із шифоновою блузою.

Як одягатися, щоб виглядати стрункіше (5minutecrafts)

Штани з високою посадкою

Штани з низькою посадкою зроблять стегна більшими, а ноги коротшими. Крім того, вони можуть надати вашому животу більш помітного вигляду.

Як одягатися, щоб виглядати стрункіше (5minutecrafts)