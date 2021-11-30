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Как выглядеть стройнее на фото: секрет очень прост

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Вторник 30 ноября 2021 20:23
Как выглядеть стройнее на фото: секрет очень прост Как выглядеть стройнее на фото (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фотомодели изобрели способ, который поможет выглядеть на фото стройнее и более непринужденными на селфи. В частности, для этого понадобится только язык.

Об этом пишет The Sun.

В частности, обнаружен способ, который поможет подтянуть лицо одним движением, без использования фотошопа и фильтров. Поэтому, как оказалось положение языка влияет на выражение лица во время фотосессии.

Также многие люди жалуются, что их улыбка на фото выглядит неестественно. Чтобы избежать этого, нужно поднять язык из привычного положения, подтянув его к небу.

Это простое движение поможет лицу стать более расслабленным и избежит наигранности на фото. Кроме этого, создастся эффект похудения на лице. Все потому, что с языком подтягивается и линия подбородка.

Соответствующее упражнение нужно выполнять не только во время фотосессии, но и на постоянной основе. Упражнение поможет держать щеки и подбородок в тонусе.

Раньше мы называли лайфхак, который поможет выглядеть более женственно.

Также мы писали о простом способе, как скрыть "верблюжью лапку" с помощью бюстгальтера.

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фото лайфхак
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