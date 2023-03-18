Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростей

Выбирайте темные цвета

Черный цвет придает более стройный вид. Можно также попробовать темно-серый, красный, зеленый и темно-синий.

Откажитесь от светлых брюк или джинсов, поскольку они могут сделать ваши ноги толще, особенно если у вас большие бедра.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)

Избегайте горизонтальных полос.

Вместо этого выбирайте вертикальные полосы, которые могут сделать вас худее и выше, создавая длинную линию.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)

Выбирайте более мелкие узоры

Вместо больших принтов выбирайте более мелкие узоры, например мелкий горошек или тонкую полоску. Имейте в виду, что чем мельче печать, тем меньше вы можете показаться.

Какой принт на платьях выбирать (5minutecrafts)

Выбирайте обувь с острым носом

Это поможет сделать ваши ноги длиннее.

Какую обувь выбрать, чтобы выглядеть более стройной (5minutecrafts)

Выберите юбку-карандаш

Юбка-карандаш может сделать вас худее и придать вам аккуратный вид. Просто надевайте ее вместе с шифоновой блузой.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)

Брюки с высокой посадкой

Брюки с низкой посадкой сделают бедра больше, а ноги короче. Кроме того, они могут придать вашему животу более заметный вид.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)