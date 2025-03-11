Як одягати дитину на прогулянку навесні? Педіатра назвала єдину просту формулу

Як правильно одягнути дитину

За словами лікаря, одна і та сама температура може відчуватись дуже по-різному і це залежить від наявності вітру, вологості повітря та місцевості, в якій ви проживаєте.

"Тому 17 градусів сьогодні і завтра можуть суттєво відрізнятися по відчуттях", - додала експерт.

Єдиним правилом, яким слід керуватися, коли ви одягаєте діток у мінливу погоду є те, що потрібно мати шарф, який можна додатково одягнути на дитину або зняти, коли стає тепліше.

Педіатр радить пам'ятати про особливості терморегуляції у діток. При фізичній активності діти менше пітніють. А пітніння є саме механізмом, який захищає тіло від перегріву.

Тому не варто перегрівати дітей, адже тоді вони можуть почувати себе сонливими, роздратованими і навіть може підвищуватись температура тіла.

"Якщо ви йдете на вулицю у футболці, то не одягайте свою дитину у комбінезон і товсту шапку. Не може бути такого різкого перепаду між одягом дитячим і дорослим. Потрібно орієнтуватись приблизно, як ви одягаєте себе і плюс мати приблизно якийсь додатковий запасний шарф, який можна одягнути чи зняти", - зазначила Діана Протоковило.

Якого одягу уникати весною

Навесні важливо правильно одягати дитину на прогулянку, але є кілька поширених помилок, яких варто уникати:

занадто теплий одяг - не слід одягати дитину в дуже теплі куртки або зимові шапки. Весняна погода може бути непередбачуваною, і перегрів може призвести до дискомфорту та навіть потовиділення

- не слід одягати дитину в дуже теплі куртки або зимові шапки. Весняна погода може бути непередбачуваною, і перегрів може призвести до дискомфорту та навіть потовиділення теплі зимові черевики - взуття, яке призначене для зими, може бути занадто важким і не пропускним для повітря, що створює дискомфорт. Обирайте легке водостійке взуття, яке дозволяє ногам "дихати"

- взуття, яке призначене для зими, може бути занадто важким і не пропускним для повітря, що створює дискомфорт. Обирайте легке водостійке взуття, яке дозволяє ногам "дихати" не дбати про гнучкість і комфорт - не варто вибирати одяг, який обмежує рухи дитини, наприклад, дуже щільні куртки або джинси. Дитина має бути вільною в рухах, щоб комфортно гратись на вулиці

- не варто вибирати одяг, який обмежує рухи дитини, наприклад, дуже щільні куртки або джинси. Дитина має бути вільною в рухах, щоб комфортно гратись на вулиці відсутність головного убору або шарфа - весняний вітер може бути холодним, не забувайте про легку шапку або шарф, який захистить дитину від переохолодження, особливо на голову та шию

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