Как одевать ребенка на прогулку весной? Педиатр назвала единственную простую формулу

Как правильно одеть ребенка

По словам врача, одна и та же температура может ощущаться очень по-разному и это зависит от наличия ветра, влажности воздуха и местности, в которой вы проживаете.

"Поэтому 17 градусов сегодня и завтра могут существенно отличаться по ощущениям", - добавила эксперт.

Единственным правилом, которым следует руководствоваться, когда вы одеваете детей в переменчивую погоду является то, что нужно иметь шарф, который можно дополнительно одеть на ребенка или снять, когда становится теплее.

Педиатр советует помнить об особенностях терморегуляции у детей. При физической активности дети меньше потеют. А потение является именно механизмом, который защищает тело от перегрева.

Поэтому не стоит перегревать детей, ведь тогда они могут чувствовать себя сонливыми, раздраженными и даже может повышаться температура тела.

"Если вы идете на улицу в футболке, то не одевайте своего ребенка в комбинезон и толстую шапку. Не может быть такого резкого перепада между одеждой детской и взрослой. Нужно ориентироваться примерно, как вы одеваете себя и плюс иметь примерно какой-то дополнительный запасной шарф, который можно одеть или снять", - отметила Диана Протоковило.

Какой одежды избегать весной

Весной важно правильно одевать ребенка на прогулку, но есть несколько распространенных ошибок, которых стоит избегать:

слишком теплая одежда - не следует одевать ребенка в очень теплые куртки или зимние шапки. Весенняя погода может быть непредсказуемой, и перегрев может привести к дискомфорту и даже потоотделению

- не следует одевать ребенка в очень теплые куртки или зимние шапки. Весенняя погода может быть непредсказуемой, и перегрев может привести к дискомфорту и даже потоотделению теплые зимние ботинки - обувь, которая предназначена для зимы, может быть слишком тяжелой и не пропускной для воздуха, что создает дискомфорт. Выбирайте легкую водостойкую обувь, которая позволяет ногам "дышать"

- обувь, которая предназначена для зимы, может быть слишком тяжелой и не пропускной для воздуха, что создает дискомфорт. Выбирайте легкую водостойкую обувь, которая позволяет ногам "дышать" не заботиться о гибкости и комфорте - не стоит выбирать одежду, которая ограничивает движения ребенка, например, очень плотные куртки или джинсы. Ребенок должен быть свободен в движениях, чтобы комфортно играть на улице

- не стоит выбирать одежду, которая ограничивает движения ребенка, например, очень плотные куртки или джинсы. Ребенок должен быть свободен в движениях, чтобы комфортно играть на улице отсутствие головного убора или шарфа - весенний ветер может быть холодным, не забывайте о легкой шапке или шарфе, который защитит ребенка от переохлаждения, особенно на голову и шею

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