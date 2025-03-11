Как одевать ребенка на прогулку весной? Педиатр назвала единственную простую формулу

В начале весны, когда погода может меняться от тепла до холода, родители не знают, как одеть ребенка на прогулку. Существует единственная формула, которая поможет одеть ребенка так, чтобы он был защищен от перепадов температуры.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дианы Протоковило.
По словам врача, одна и та же температура может ощущаться очень по-разному и это зависит от наличия ветра, влажности воздуха и местности, в которой вы проживаете.
"Поэтому 17 градусов сегодня и завтра могут существенно отличаться по ощущениям", - добавила эксперт.
Единственным правилом, которым следует руководствоваться, когда вы одеваете детей в переменчивую погоду является то, что нужно иметь шарф, который можно дополнительно одеть на ребенка или снять, когда становится теплее.
Педиатр советует помнить об особенностях терморегуляции у детей. При физической активности дети меньше потеют. А потение является именно механизмом, который защищает тело от перегрева.
Поэтому не стоит перегревать детей, ведь тогда они могут чувствовать себя сонливыми, раздраженными и даже может повышаться температура тела.
"Если вы идете на улицу в футболке, то не одевайте своего ребенка в комбинезон и толстую шапку. Не может быть такого резкого перепада между одеждой детской и взрослой. Нужно ориентироваться примерно, как вы одеваете себя и плюс иметь примерно какой-то дополнительный запасной шарф, который можно одеть или снять", - отметила Диана Протоковило.
Весной важно правильно одевать ребенка на прогулку, но есть несколько распространенных ошибок, которых стоит избегать:
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