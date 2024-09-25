Як одягались українські школярі 100 років тому (фото)

Як одягалися школярі на Західній Україні

На початку ХХ століття українські школярі на Західній Україні вирізнялися своїм національним одягом, який підкреслював їхню самоідентифікацію. Вишиванки, які носили учні, були не лише частиною щоденного життя, а й символом культурного спротиву.

Часто на сорочках можна було побачити український герб - тризуб, або інші елементи національної символіки, які вишивальниці старанно приховували в орнаментах, щоб уникнути переслідувань.

В умовах Другої Речі Посполитої, хоч і не сприятливої для українських національних проявів, українська культура не зникала. У школах проводилися виставки робіт місцевих рукодільниць, а учні та вчителі продовжували носити вишиванки.

Українські школярки у вишиванках (фото: ukrainianpeople.us)

Українська школа на Західній Україні (фото: ukrainianpeople.us)

Українці в школі Закарпаття в складі Чехословаччини (фото: ukrainianpeople.us)

Як одягалися українські гімназисти до 1917 року

У період Російської імперії освіта в більшості навчальних закладів була роздільною для хлопців і дівчат.

Хлопці отримували значно ширший спектр знань, що готував їх до суспільно активного життя, тоді як дівчата навчалися в гімназіях і пансіонах, де основна увага приділялася домознавству, рукоділлю, танцям та етикету.

Жінки вважалися насамперед берегинями дому, і їхнє навчання було обмежене рамками родинних обов'язків. Іноземні мови та більш глибокі науки, як правило, викладалися тільки за додаткову плату, і доступ до таких предметів мали лише заможні сім'ї.

Навчальні програми для дівчат значно відрізнялися від хлопців, і можливості для продовження освіти для жінок були досить обмеженими.

Урок у Першій Імператорській Олександрівській чоловічій гімназії у Києві, 1910-ті роки (фото: ЦМКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

Урок фізкультури у приватній жіночій гімназії Катерини Євсєєвої на вулиці Олександрівській (нині вулиця Петра Сагайдачного) (фото: ЦМКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

Як одягалися школярі в УРСР у 1920-х роках

З приходом радянської влади в 1917 році відбулося чимало змін у системі освіти.

Одним із ключових нововведень стало впровадження спільного навчання для хлопців і дівчат. Народний комісаріат просвіти ухвалив постанову, що скасувала розділення навчальних закладів на чоловічі й жіночі, надаючи рівні можливості для всіх.

Навчання стало більш практичним і доступним для широких верств населення. Спільні заняття хлопців і дівчат дозволяли ефективніше використовувати ресурси шкіл, заощаджуючи на кількості будівель і вчителів.

Окрім цього, з метою економії скасували шкільну форму, яку оголосили символом минулого і несвободи.

Викладачі та випускники Київської семирічної трудової школи № 50, 1925 рік (фото: ЦМКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)