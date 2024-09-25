Как одевались украинские школьники 100 лет назад (фото)

История школьного образования в Украине отражает сложные политические и социальные изменения, влияющие на развитие учебных заведений и их роль в обществе. В зависимости от эпохи, школьная система испытывала различные реформы и влияния, отделяя украинскую культуру или пытаясь ее уничтожить.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает и показывает, как выглядела украинская школа в Западной Украине, функционирование гимназий до 1917 года и изменения, произошедшие в советской системе образования после революции.
В начале ХХ века украинские школьники на Западной Украине отличались своей национальной одеждой, которая подчеркивала их самоидентификацию. Вышиванки, которые носили ученики, были не только частью повседневной жизни, но и символом культурного сопротивления.
Часто на рубашках можно было увидеть украинский герб - тризуб или другие элементы национальной символики, которые вышивальщицы старательно скрывали в орнаментах, чтобы избежать преследований.
В условиях Второй Речи Посполитой, хоть и не благоприятной для украинских национальных проявлений, украинская культура не исчезала. В школах проводились выставки работ местных рукодельниц, а учащиеся и учителя продолжали носить вышиванки.
В период Российской империи образование в большинстве учебных заведений было раздельным для детей.
Ребята получали значительно более широкий спектр знаний, которые готовили их к общественно активной жизни, тогда как девушки учились в гимназиях и пансионах, где основное внимание уделялось домоведению, рукоделию, танцам и этикету.
Женщины считались прежде всего хозяйками дома, и их обучение было ограничено рамками семейных обязанностей. Иностранные языки и более глубокие науки, как правило, преподавались только за дополнительную плату, и доступ к таким предметам имели только состоятельные семьи.
Учебные программы для девушек значительно отличались от мужских, и возможности для продолжения образования для женщин были ограничены.
С приходом советской власти в 1917 г. произошло немало изменений в системе образования.
Одним из ключевых новшеств стало внедрение совместного обучения для ребят. Народный комиссариат просвещения принял постановление, отменившее разделение учебных заведений на мужские и женские, предоставляя равные возможности для всех.
Обучение стало более практичным и доступным для широких слоев населения. Совместные занятия ребят позволяли более эффективно использовать ресурсы школ, экономя на количестве зданий и учителей.
Кроме того, с целью экономии отменили школьную форму, которую объявили символом прошлого и несвободы.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Ukrainian People, Babel, Википедия.