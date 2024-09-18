Під незвичним кутом зору: 10 неймовірних фактів про Україну, які вас здивують

Україна - це неймовірна країна, яка може з повним правом пишатися багатьма фактами зі своєї історії та сучасності. Але, на жаль, не всі з них відомі широкому колу українців. Які цікаві та круті факти про нашу країну спонукають нас подивитися на неї під новим кутом зору?

РБК-Україна (проект Styler) надає список приголомшливих, але правдивих фактів про нашу державу, її історію та народ.

Рекордні природні скарби України

Україна має найбільші запаси марганцевої руди у світі - 2,3 млрд тонн, що становить близько 11% світових резервів. Крім цього, наша країна володіє 7% запасів залізної руди планети.

Але справжній скарб України - це її чорнозем, якого тут розташовано 25% світових запасів. Правильно оброблений чорнозем забезпечує чудовий урожай, і навіть під час Другої світової війни нацисти вивозили його поїздами, що ще раз підкреслює його неймовірну цінність.

Найдавніша карта світу

В селі Межиріччя на Рівненщині археологи знайшли справжні історичні скарби - найдавнішу карту світу, викарбувану на кістці мамонта, а також найстаріше поселення Homo Sapiens, якому від 14,5 до 15 тисяч років.

Це відкриття переносить нас у далеке минуле, коли предки сучасної людини вже починали вивчати і картографувати світ навколо себе.

Арсенальна: друга найглибша станція метро у світі

Якщо ви вирушаєте на Арсенальну станцію київського метро, то готуйтеся до захоплюючого занурення не тільки у підземелля, а й в історію. Станція є другою за глибиною у світі – 105,5 метрів, і це інженерне диво було відкрите ще в 1960 році.

Проектували її архітектори Гранаткін, Крушинський та Щукіна, враховуючи особливості київського ландшафту. Довгий ескалатор дає час подумати не лише про технічні аспекти, але й про історичну значущість станції.

У часи холодної війни Арсенальна могла стати укриттям від ядерного удару, перетворившись із транспортного вузла на прихисток для киян.

Ескалатор на станції "Арсенальна"(фото: Вікіпедія)

Як правильно називати Україну англійською

Колись Україну називали "The Ukraine", але після здобуття незалежності у 1991 році англомовні країни почали поступово відмовлятися від цього артикля. Посол США Вільям Тейлор пояснив, що використання артикля може сприйматися як неповага до суверенітету України.

Тож тепер правильно говорити просто "Ukraine" без артикля, що підкреслює незалежний статус нашої країни.

Київ: потенційно найбільше місто Європи

До навали монголо-татар у 1240 році Київ був одним з найбільших міст Європи, перевершуючи за розмірами Лондон і Париж. У часи князя Ярослава Мудрого місто стало осередком дипломатичних і династичних зв'язків з європейськими королівськими родинами.

Київ був у 13 столітті у п'ятдесят разів більше за Лондон, у десять - за Париж. Його населення становило близько 50 000 мешканців. Щоб знов досягти таких демографічних показників, знадобилося близько 600 років.

Хрещатик - вулиця контрастів

Головна вулиця Києва, Хрещатик, дивує своїми масштабами: вона є водночас найширшою та найкоротшою головною вулицею серед світових столиць. Її загальна довжина становить лише 1,2 км, але ширина справді вражає.

Під час Другої світової війни вулиця була майже повністю зруйнована, але сьогодні вона є однією з найвизначніших пам'яток столиці.

Хрещатик - рекордсмен за шириною вулиці у столицях світу (фото: Вікіпедія)

Українець, що врятував Черчилля

Під час англо-бурської війни (1899-1902) українець Юрій Будяк врятував від розстрілу молодого англійського журналіста, який пізніше став прем'єр-міністром Великобританії.

Цим журналістом був ніхто інший, як Вінстон Черчилль, і в подяку він допоміг Будяку вступити до Оксфордського університету. Юрій Будяк прожив героїчне життя, але загинув у 1943 році в радянському концтаборі.

Українські пісні, що надихнули світові шедеври

Українські народні пісні мали значний вплив на світову музичну культуру. Одна з найвідоміших арій у світі - Summertime Джорджа Гершвіна - заснована на українській колисковій "Ой, ходить сон коло вікон".

Цю мелодію Гершвін почув у виконанні Українського Національного Хору під керівництвом Олександра Кошиця і створив справжній джазовий шедевр, який досі виконується провідними музикантами світу.

АН-225 "Мрія" - летючий гігант

Українська авіаційна інженерія може похвалитися значними досягненнями, серед яких - створення найбільшого літака у світі АН-225 "Мрія". Цей гігант має розмах крил 88,4 метра та важить 640 000 кілограмів.

У 2001 році "Мрія" встановила світовий рекорд, перевізши вантаж вагою 235 тонн, встановивши за один політ 124 рекорди.

АН-225 на аеродромі у Стокгольмі (фото: Вікіпедія)

Острозька академія - перший університет Східної Європи

Острозька академія, заснована в 1576 році князем Костянтином-Василем Острозьким, стала першим вищим навчальним закладом у Східній Європі. Це місце стало колискою наукової думки, де поєднувалися слов'янські, грецькі та латинські традиції.

Академія відіграла важливу роль у розвитку української культури та освіти, залишивши по собі неоціненний спадок.