UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Як одним реченням завершити будь-яку сварку: після цих фраз точно запанує тиша

Які фрази допоможуть вам поставити крапку у будь-якій суперечці (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Іноді слова ранять сильніше за вчинки - особливо, якщо сказані влучно, холодно і з натиском. У ситуаціях, коли хочеться поставити крапку в діалозі або змусити співрозмовника замислитися, виручають фрази, що миттєво вибивають ґрунт з-під ніг.

Які фрази поставлять крапку в суперечці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео тренерки з ораторського мистецтва Ольги Мацьопи в Instagram.

У конфліктах і суперечках важливу роль відіграє не лише логіка чи аргументи, а й емоційна подача.

Деякі висловлювання здатні настільки дестабілізувати людину, що вона втрачає ґрунт під ногами - особливо якщо за словами стоїть влучність, сарказм і холодний спокій.

У соціальних мережах стрімко набирає популярності підбірка так званих "фінальних" фраз - реплік, після яких будь-яка дискусія або завершується, або переходить у мовчазну поразку однієї зі сторін.

Ось кілька прикладів:

"Ми навряд чи зустрінемось. Я не повторюю одну й ту саму помилку двічі".

"Щоб тебе зрозуміти, потрібні роки деградації".

"Ти як базарна баба - шуму багато, а суті не знайти".

"Якщо це твоя найкраща версія, страшно уявити, що було до".

"Твої слова мають потенціал, на жаль, нереалізований".

Читайте РБК-Україна в Google News
СловасловарьОсобистість