Названо поширені помилки, які допускають майже усі під час зберігання цибулі

Неправильні умови зберігання цибулі скоротять її термін придатності. Овоч починає проростати або гнити. Так відбувається тому, що усі ігнорують важливі рекомендації щодо процесу зберігання.

Що варто знати, щоб не зіпсувати врожай цибулі - читайте в матеріалі нижче .

Основні помилки

До основних помилок, через які цибуля починає гнити, відносять:

викопування недозрілих або перестиглих плодів

недотримання показників температури і вологості під час збору

збирання цибулі при сирій погоді

різке коливання температури при перенесенні цибулин з городу в будинок

низька обрізка бадилля. Оптимальний варіант - 4 см

ранній зріз пір’я

коротке і не якісне просушування плодів

зберігання врожаю цибулі разом з іншими овочами або коренеплодами

Як правильно зберігати цибулю

Варто згадати, що основною умовою гарного зберігання цибулі є її ретельне сушіння. Багато хто припускається помилки в той момент, коли сушать овоч просто на ділянці.

Це краще проводити в приміщенні з відповідною температурою.

Не можна видаляти шари лушпиння, оскільки вони, навпаки, допомагають зберегти цибулю від передчасного псування.

Важлива умова для того, щоб зберегти цибулю в гарному стані, полягає у створенні потрібних умов. При цьому температура має триматися в районі 22 градусів за рівня вологості в 70%.

Зокрема, зберігати цибулю можна в:

дерев’яних або пластикових ящиках з отворами на стінках для циркуляції повітря

картонних коробках з отворами на 5 кг

сітках для овочів з капрону на 3-5 кг

плетених кошиках

полотняних мішечках

Не кладіть цибулю поруч з овочами, які виділяють багато вологи: картопля, селера та буряк. Якщо у вас багато цибулі, раз на два місяці перебирайте її, щоб упевнитися, що не з’явилася гнила.