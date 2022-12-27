Як обрати сукню на Новий рік і не виглядати смішно: поради від Андре Тана

Щоб гарно виглядати під час святкування Нового року, важливо правильно обрати сукню за типом фігури. Класичний розподіл жіночих фігур включає пісочний годинник, грушу, яблуко і прямокутник.

Який фасон сукні підійде саме вам, розповів дизайнер Андре Тан в Instagram ,

Пісочний годинник

Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура - пісочний годинник.

Головне при виборі сукні під цей тип фігури - зберегти візуальну модель пісочного годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників.

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Груша

Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура - груша.

Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла (володарки соковитих форм) у порівнянні до верхньої, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.



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Яблуко

Власниці цього типу мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією.

Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура - яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги - must-have для яскравого образу власниць такого типу фігури.

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Прямокутник

Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура - прямокутник.

У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Облягаючих моделей по всій довжині слід уникати!

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