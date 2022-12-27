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Як обрати сукню на Новий рік і не виглядати смішно: поради від Андре Тана

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Вівторок 27 грудня 2022 20:30
Як обрати сукню на Новий рік і не виглядати смішно: поради від Андре Тана Як обрати сукню на Новий (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб гарно виглядати під час святкування Нового року, важливо правильно обрати сукню за типом фігури. Класичний розподіл жіночих фігур включає пісочний годинник, грушу, яблуко і прямокутник.

Який фасон сукні підійде саме вам, розповів дизайнер Андре Тан в Instagram,

Пісочний годинник

Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура - пісочний годинник.

Головне при виборі сукні під цей тип фігури - зберегти візуальну модель пісочного годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників.

Вам підійдуть:

  • Сукні new-look
  • Класичні сукні "футляр"
  • Сукні-сорочки з акцентом на талії

Груша

Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура - груша.

Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла (володарки соковитих форм) у порівнянні до верхньої, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.

Вам підійдуть:

  • Сукні крою А-силует
  • Сукні зі спідницею клеш
  • Сукні-сорочки
  • Класичні сукні "футляр"

Яблуко

Власниці цього типу мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією.

Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура - яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги - must-have для яскравого образу власниць такого типу фігури.

Вам підійдуть:

  • Сукні із завищеною талією
  • Сукні прямого крою
  • Сукні з запахом

Прямокутник

Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура - прямокутник.

У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Облягаючих моделей по всій довжині слід уникати!

Вам підійдуть:

  • Сукні new-look
  • Сукні "трапеція"
  • Сукні з запахом

Дивіться також відеоінструкцію від дизайнера і сміливо обирайте ваш новорічний образ:

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Андре Тан дизайнер мода