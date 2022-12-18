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Наймодніша шапка зими 2023: як правильно носити трендовий аксесуар

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Неділя 18 грудня 2022 17:01
Наймодніша шапка зими 2023: як правильно носити трендовий аксесуар Модна шапка 2023 (фото: instagram.com/be_original.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Шапка – не тільки захист від холоду і снігу, але й модний аксесуар, який доповнить ваш зимовий лук. Тренди змінюються, і в 2023 році вони мають свої особливості.

Про наймодніший головний убір цього сезону – читайте нижче в матеріалі Styler.

Любителям класики пощастило

В сезоні 2022/2023 повертається "королева класики" - шапка Beanie.

Біні - це шапка на товстій гумці з відворотом, що щільно прилягає до голови.

Насправді до біні можна віднести практично всі шапки, які ми звикли носити. Багато брендів представили варіанти у різних колірних рішеннях.

Залишати просто кольорову шапку деяким здалося сумно, тому є навіть моделі з гаманцями, пришитими спереду.

Раніше ми писали, як правильно носити наймодніший шарф взимку 2022-2023.

Також читайте, фотопідбірку з прикладами луків в головному кольорі 2023 – Viva Magenta.

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