ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как выбрать платье на Новый год и не выглядеть смешно: советы от Андре Тана

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 20:30
Как выбрать платье на Новый год и не выглядеть смешно: советы от Андре Тана Как выбрать платье на Новый (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы хорошо выглядеть во время празднования Нового года, важно правильно выбрать платье по типу фигуры. Классическое распределение женских фигур включает в себя: песочные часы, грушу, яблоко и прямоугольник.

Какой фасон платья подойдет именно вам, рассказал дизайнер Андре Тан в Instagram .

Песочные часы

Если объем груди и бедер одинаков, или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура - песочные часы.

Главное при выборе платья под этот тип фигуры – сохранить визуальную модель песочных часов, поэтому никаких мешковатых фасонов и больших подплечников.

Вам подойдут:

  • Платья new-look
  • Классические платья "футляр"
  • Платья-рубашки с акцентом на талии

Груша

Если у вас небольшая грудь, широкие бедра и узкая талия, то ваша фигура – груша.

Обладательницы этого типа имеют большую и округлую нижнюю часть тела (владелицы сочных форм) по сравнению с верхней, повторяющей силуэт груши, а также для этого типа фигуры характерны узкие плечи и тонкая талия.

Вам подойдут:

  • Платья кроя А-силуэт
  • Платья с юбкой клеш
  • Платья-рубашки
  • Классические платья "футляр"

Яблоко

Обладательницы этого типа имеют примерно одинаковый объем талии, груди и бедер с плавной линией.

Если у вас стройные ножки, а талия, живот и грудь гораздо больше бедер, то ваша фигура – яблоко. Смелое декольте и открытые ноги – must-have для яркого образа обладательниц такого типа фигуры.

Вам подойдут:

  • Платья с завышенной талией
  • Платья прямого кроя
  • Платья с запахом

Прямоугольник

Если у вас нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то ваша фигура – прямоугольник.

У такого типа фигуры не сильно выражена талия, поэтому ее нужно создать визуально. Облегающих моделей по всей длине следует избегать!

Вам подойдут:

  • Платья new-look
  • Платья "трапеция"
  • Платья с запахом

Смотрите также видеоинструкцию от дизайнера и смело выбирайте ваш новогодний образ:

Раньше мы писали о самой модной шапке зимы 2022/2023.

Также читайте, как правильно носить самый модный шарф этой зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан дизайнер мода