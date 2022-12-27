Как выбрать платье на Новый год и не выглядеть смешно: советы от Андре Тана

Чтобы хорошо выглядеть во время празднования Нового года, важно правильно выбрать платье по типу фигуры. Классическое распределение женских фигур включает в себя: песочные часы, грушу, яблоко и прямоугольник.

Какой фасон платья подойдет именно вам, рассказал дизайнер Андре Тан в Instagram .

Песочные часы

Если объем груди и бедер одинаков, или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура - песочные часы.

Главное при выборе платья под этот тип фигуры – сохранить визуальную модель песочных часов, поэтому никаких мешковатых фасонов и больших подплечников.

Вам подойдут:

Платья new-look

Классические платья "футляр"

Платья-рубашки с акцентом на талии

Груша

Если у вас небольшая грудь, широкие бедра и узкая талия, то ваша фигура – груша.

Обладательницы этого типа имеют большую и округлую нижнюю часть тела (владелицы сочных форм) по сравнению с верхней, повторяющей силуэт груши, а также для этого типа фигуры характерны узкие плечи и тонкая талия.

Вам подойдут:

Платья кроя А-силуэт

Платья с юбкой клеш

Платья-рубашки

Классические платья "футляр"

Яблоко

Обладательницы этого типа имеют примерно одинаковый объем талии, груди и бедер с плавной линией.

Если у вас стройные ножки, а талия, живот и грудь гораздо больше бедер, то ваша фигура – яблоко. Смелое декольте и открытые ноги – must-have для яркого образа обладательниц такого типа фигуры.

Вам подойдут:

Платья с завышенной талией

Платья прямого кроя

Платья с запахом

Прямоугольник

Если у вас нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то ваша фигура – прямоугольник.

У такого типа фигуры не сильно выражена талия, поэтому ее нужно создать визуально. Облегающих моделей по всей длине следует избегать!

Вам подойдут:

Платья new-look

Платья "трапеция"

Платья с запахом

Смотрите также видеоинструкцию от дизайнера и смело выбирайте ваш новогодний образ: