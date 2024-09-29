Як з обкладинки журналу: українська акторка засвітилася у жакеті шоколадного відтінку

Так, Анастасія Цимбалару має свій власний стиль і намагається слідувати модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками знімками як у повсякденних та стрітстайл-образах, так і в екстравагантних луках на фотосесіях.

Днями вона опублікувала у Instagram-сторіз фото. Для повсякденного образу Анастасія обрала жакет насиченого шоколадного відтінку, який зараз у топі модних трендів, прямі джинси темно-сірого відтінку та напівпрозорий лонгслів із квітковими візерунками. Завершили лук білі кеди та невелика сумка, а також сонцезахисні окуляри.

Для виходу в світ зірка серіалів також зібрала волосся у високий хвіст і зробила нюдовий макіяж.

Скриншот

Зазначимо, що нещодавно акторка викликала неабияку цікавість до свого іншого образу - у сірому костюмі, в якому вона з'явилася на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Деякі користувачі навіть припустили, що це речі з колекції французького люксового бренду Mugler, а їх ціна - приблизно 4 тис. доларів.

Скриншот

Насправді це був костюм від українського бренду Havry, а вартість піджака, штанів та топу становила 18 тис. грн.

Хто така Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару - українська актриса театру та кіно. Ще у підлітковому віці вона зрозуміла, що хоче зніматися, тому вступила до КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. Будучи студенткою, отримала свої перші ролі та грала у спектаклях. В 2017 році зіграла одну з головних ролей у мелодрамі "Не можу забути тобі".

В 2023 році зіграла у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Ця роль стала для акторки першою великою роботою на знімальному майданчику після початку повномасштабного вторгнення.

Актриса Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)