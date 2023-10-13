Як обійти банківські комісії: фінансист поділилась крутими лайфхаками

Порівнюйте умови в різних банках

"Наприклад, зараз у Монобанку за зняття грошей з картки комісія становить 0,9%. При цьому у ПУМБ комісія за зняття готівки у банкоматі - відсутня. На великих сумах різниця буде суттєва", - зазначає експерт.

Як переказати гроші на карту без комісії

Вона пояснює, що є два можливих перекази з картки на картку - просто по номеру картки, або зробити переказ по IBAN.

"Багато банків беруть комісію 0,5-1% по номеру картки, але не беруть комісію за перекази через IBAN на ту саму картку. Тому просіть, щоб вам дали не номер картки, а реквізити з IBAN", - радить Рудевіч.

Як зняти гроші без комісії

Фінансист радить покласти ці гроші на короткостроковий депозит. Він може бути в залежності від банку від трьох днів.

"Коли депозит закінчиться, замовте гроші, як зняття з депозиту. Більшість банків у такому випадку не стягує комісію", - каже експерт.

Як найвигідніше класти гроші на депозит

"Більше можна заробити на депозиті із капіталізацією відсотків. Це коли відсотки не виплачуються щомісяця, а реінвестуються. Тобто додаються до депозиту і наступне нараховання буде здійснюватися вже на більше суму. Так ви підключаєте дію складного відсотка", - пояснює експерт.

Рудевіч радить розбивати суму, яку ви хочете покласти на депозит, на кілька частин і класти кожну у банк на 3, 6, 9 і 12 місяців. А потім кожних три місяці продовжувати депозит на рік - так ви матимете і кращі відсотки і постійний доступ до грошей.