Как обойти банковские комиссии: финансист поделилась крутыми лайфхаками

Сравните условия в разных банках

"Например, сейчас в Монобанке за снятие денег с карты комиссия составляет 0,9%. При этом у ПУМБ комиссия за снятие наличных в банкомате отсутствует. На больших суммах разница будет существенная", - отмечает эксперт.

Как перевести деньги на карту без комиссии

Она объясняет, что есть два возможных перевода с карты на карту - просто по номеру карты, или сделать перевод по IBAN.

"Многие банки берут комиссию 0,5-1% по номеру карты, но не берут комиссию за переводы через IBAN на ту же карту. Поэтому просите, чтобы вам дали не номер карты, а реквизиты с IBAN", - советует Рудевич.

Как снять деньги без комиссии

Финансист советует положить эти деньги на краткосрочный депозит. Он может быть в зависимости от банка от трех дней.

"Когда депозит закончится, закажите деньги, как снятие с депозита. Большинство банков в таком случае не взимает комиссию", - говорит эксперт.

Как выгоднее всего класть деньги на депозит

"Больше можно заработать на депозите с капитализацией процентов. Это когда проценты не выплачиваются ежемесячно, а реинвестируются. То есть добавляются к депозиту и последующее начисление будет производиться уже на большее количество суммы. Так вы подключаете действие сложного процента", - объясняет эксперт.

Рудевич советует разбивать сумму, которую вы хотите положить на депозит, на несколько частей и класть каждую в банк на 3, 6, 9 и 12 месяцев. А потом каждые три месяца продолжать каждый депозит в год - так вы будете и лучшие проценты и постоянный доступ к деньгам.