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5 фінансових порад, які допоможуть грамотно сформувати бюджет на осінь

Неділя 17 вересня 2023 08:33
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5 фінансових порад, які допоможуть грамотно сформувати бюджет на осінь Як сформувати бюджет на осінь (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Грамотне планування власного бюджету на осінь допоможе уникнути імпульсивних витрат та дозволить раціонально використати гроші, і навіть певну суму заощадити.

Про те, як сформувати бюджет на осінь, йдеться на Instagram-сторінці банку "Власний Рахунок".

Порахуйте свій дохід

Порахуйте, який дохід ви матимете цього місяця. Можливо він буде більший, або ж навпаки вам доведеться певну суму віддати за позику. Пропишіть усе, аби не забути. Це знизить фінансовий стрес.

Подумайте про пріоритети

Визначте, на які потреби вам потрібно буде витратити гроші цього сезону. Обдумайте, які речі у вас в пріоритеті. Найпоширеніші витрати восени - купівля теплого пальта, заощадження на Різдво чи на відпочинок.

Ставте собі запитання перед покупкою

Перед тим, якщо щось купити, добре подумайте, чи треба вам ця річ чи послуга. Ви купуєте цю річ, бо на неї є знижка? Експерти радять зачекати добу перед покупкою. Як показує практика, спонтанні покупки - це не виправдані витрати.

5 фінансових порад, які допоможуть грамотно сформувати бюджет на осінь

Заплануйте конкретні суми

Подумайте, скільки і на що ви можете потратити грошей. Складіть собі список, наприклад із такими пунктами:

  • кава - яка сума
  • донати на ЗСУ - яка сума
  • продукти - яка сума
  • спорт - яка сума
  • хобі - яка сума

Розуміння ситуації знизить випадки імпульсивних витрат.

Заощадьте на Новий рік

Відкладайте маленьку суму щодня, аби потім без стресу придбати подарунки друзям та близьким і мати більше грошей на святкування зимових свят.

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