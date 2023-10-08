Як найвигідніше класти гроші на депозит: поради фінансиста

Улюблена фраза фінансистів - гроші мають працювати. Але як багато вони для вас зароблять, залежить від того, куди і як саме ви вкладете свої заощадження.

Про те, найвигідніше класти гроші на депозит, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку фінансиста Наталії Рудевіч в Instagram .

Як найвигідніше класти гроші на депозит

"Більше можна заробити на депозиті із капіталізацією відсотків. Це коли відсотки не виплачуються щомісяця, а реінвестуються. Тобто додаються до депозиту і наступне нараховання буде здійснюватися вже на більше суму. Так ви підключаєте дію складного відсотка", - пояснює експерт.

Фінансист додала, що існує поняття "системно важливий банк", діяльність якого впливає на стабільність всієї банківської системи. НБУ щороку складає перелік таких банків.

"За ними здійснюється посилений нагляд і застосовуються посилені вимоги, щоб знизити ймовірність їхнього банкрутства. Вони є більш надійними для зберігання грошей", - додає Рудевіч.

Список системно важливих банків (скриншот із відео)

Вона зазначає, що є сервіс, який моніторить усі ставки за кредитами в банках України. Переглянути цю інформацію можна за посиланням.

"Там можна виставити фільтри та порівняти депозити у гривнях, доларах та євро. У гривні зараз 13-19%. Валютні менш привабливі і не перевищують 1-4% річних. При цьому інфляція в доларі зараз 3,7%, тому може не перекривати", - пояснює експерт.

Пори цьому вона зазначила, що вкладникам варто ще й не забувати про оплату податку за депозит.