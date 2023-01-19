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Як обігріти все житло та довго утримувати тепло: п'ять простих кроків

Як взимку зберегти тепло в будинку (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Часті відключення світла та опалення не дозволяють повноцінно прогріти помешкання. Якщо на вулиці мороз, то всередині також буде відчуватися холод. Проте є декілька простих порад, які допоможуть утримати тепло вдома якомога довше.

Рекомендаціями діляться на сайті Express.co.uk.

Використовуйте денне світло

Протягом зими в Україні часто бувають сонячні дні, тому потрібно використовувати це на свою користь. Переконайтеся, що всі штори та жалюзі повністю відкриті, щоб світло, яке випромінює сонце, могло допомогти нагріти різні кімнати в будинку.

Потім, коли сонце зайде, закрийте штори та жалюзі, щоб зберегти тепло. Близько 18% загального тепла в будинку втрачається через вікна, а штори можуть зменшити втрати тепла до 41% на одному скляному вікні.

Стратегічно розташуйте меблі

Переконайтеся, що перед вашим опалювальним пристроєм немає перешкод у вигляді меблів. Інакше тоді все тепло буде обігрівати деревину, а не приміщення. З тієї ж причини не закривайте радіатор шторою або іншою тканиною. Це також прості правила безпеки.

Залишайте ваш котел чи інший опалювальний пристрій максимально відкритим, щоб тепло з нього залишалося в кімнаті.

Максимально використовуйте пару з душу

Після гарячого душу або ванни завжди утворюється пара, яка виділяє тепло. Перед тим, як приймати душ, залиште двері у ванну відчиненими, щоб частина пари зігрівала навколишні частини дому.

Однак також важливо переконатися, що ваш будинок має вентиляцію у ванній кімнаті. В іншому випадку вологість може призвести до появи вогкості та цвілі. Щоб цього уникнути регулярно провітрюйте приміщення.

Не допускайте протягів

Будь-які місця, які піддаються протягам, можуть принести холодне повітря та випустити тепле. Пам'ятаючи про це, переконайтесь, що всі двері закриті. Так можна довше зберегти тепло в домі.

Зараз існують спеціальні пристрої, які допомагають уникнути небажаних протягів. Тоді вам навіть не доведеться це контролювати.

Покладіть килим

Неутеплені дошки для підлоги можуть спричинити до 10 відсотків втрат тепла у вашому домі. Проте запобігти цьому можна одним простим рухом - постелити килим.

Покриваючи дошки підлоги килимом, ви допомагаєте зберегти більше тепла та сприяєте прогріванню підлоги. Це надзвичайно економний спосіб зберегти тепло у вашому домі.

Раніше ми розповідали, які помилки не дають вам обігріти оселю.

Читайте також, яка їжа не дає теплу вийти з організму тривалий час.

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