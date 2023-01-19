Как обогреть все жилье и долго удерживать тепло: пять простых шагов

Частые отключения света и отопления не позволяют полноценно прогреть жилье. Если на улице мороз, то внутри тоже будет ощущаться холод. Однако есть несколько простых советов, которые помогут удержать тепло дома подольше.
Рекомендации делятся на сайте Express.co.uk.
В течение зимы в Украине часто бывают солнечные дни, поэтому нужно использовать это в свою пользу. Убедитесь, что все шторы и жалюзи полностью открыты, чтобы свет, излучающий солнце, мог помочь нагреть разные комнаты в доме.
Затем, когда зайдет солнце, закройте шторы и жалюзи, чтобы сохранить тепло. Около 18% общего тепла в доме теряется через окна, а шторы могут снизить потери тепла до 41% на одном стеклянном окне.
Убедитесь, что перед отопительным устройством нет помех в виде мебели. Иначе тогда все тепло будет обогревать древесину, а не помещение. По той же причине не закрывайте радиатор шторой или другой тканью. Это тоже простые правила безопасности.
Оставляйте котел или другое отопительное устройство максимально открытым, чтобы тепло из него оставалось в комнате.
После горячего душа или ванны всегда образуется пар, выделяющий тепло. Перед тем как принимать душ, оставьте дверь в ванную открытой, чтобы часть пара согревала окружающие части дома.
Однако также важно убедиться, что ваш дом имеет вентиляцию в ванной комнате. В противном случае влажность может привести к появлению сырости и плесени. Чтобы этого избежать, регулярно проветривайте помещение.
Любые места, подверженные сквознякам, могут принести холодный воздух и выпустить теплый. Помня об этом, убедитесь, что вся дверь закрыта. Так можно подольше сохранить тепло в доме.
Сейчас существуют специальные устройства, которые помогают избежать нежелательных сквозняков. Тогда вам даже не придется это контролировать.
Неутепленные половые доски могут привести к 10 процентам потерь тепла в вашем доме. Однако предотвратить это можно одним простым движением - постелить ковер.
Покрывая доски пола ковром, вы помогаете сохранить больше тепла и способствует прогреванию пола. Это очень экономичный способ сохранить тепло в вашем доме.
Раньше мы рассказывали, какие ошибки не дают вам обогреть дом.
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