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Через ці помилки тепло швидко "виходить" з дому: що важливо перевірити

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Неділя 27 листопада 2022 08:03
Через ці помилки тепло швидко "виходить" з дому: що важливо перевірити Чому тепло швидко входить з дому (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взимку варто потурбуватися про те, щоб в оселі завжди було тепло та комфортно. Для цього варто заздалегідь підготуватися. Все тому, що через деякі помилки в холодну пору тепло з будинку може швидко "виходити".

Про це пише SantePlus.

Найпоширеніші помилки

Коли холодно, то втрати тепла впливають на рахунок за електроенергію. Щоб заощадити, важливо визначити проблему та вирішити її.

Погана ізоляція стін призводить до втрати тепла

Якщо виникли така проблема, то варто звернутися до фахівців, які допоможуть утеплити поверхні.

Неправильне використання котла

Важливо регулярно перевіряти стан котла, оскільки це один з найважливіших приладів для опалення взимку. Все тому, що погано функціонуючий котел впливає на рахунок за електроенергію. Щоб виправити це, рекомендується налаштувати опалення на відповідну температуру.

Неправильно встановлений термостат

Розташування термостата у домі має вирішальне значення. Важливо, щоб це обладнання було розміщене в правильному місці. Краще його розміщувати в центральній кімнаті будинку, наприклад у вітальні.

Погана ізоляція вікон

Щоб уникнути втрат тепла, варто мати добре утеплені вікна. Найчастіше саме вікна пропускають холодне повітря в будинок.

Варто якнайшвидше виявити проблеми та усунути її, щоб не витрачати зайві кошти за опалення.

Раніше ми повідомляли, як утеплити пластикові вікна, щоб вони не пропускали холод.

Також ми писали, як зігріти квартиру без обігрівача.

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