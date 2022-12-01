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Як обігріти квартиру, якщо є газова плита: лайфхак за 18 грн

Фото: Як обігріти квартиру, якщо батареї холодні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українців через постійні обстріли Росії нашої енергетичної інфраструктури чекає непроста зима. У багатьох квартирах постійно відключають опалення та світло.

Як же зігрітися, якщо в будинку є газова плита - читайте в матеріалі Styler.

Як обігріти квартиру, якщо є газова плита

Для цього способу вам знадобиться газова плита і цегла.

Покладіть цеглу на конфорку газової плити з мінімально запаленим газом. Цегла кладеться впоперек конфорки, таким чином, щоб її довга частина була звернена до вас.

Якщо ви збільшите інтенсивність горіння газу, цегла почне швидше нагріватися і віддавати накопичене тепло. Таким чином він виконуватиме функцію невеликої печі.

Скільки коштує цегла

Зазначимо, що на одному з українських сайтів оголошень можна купити вогнетривку цеглу від 15 гривень за штуку. У середньому вона коштує 18 гривень.

Ціни на цеглу в Україні (olx.ua)

Важливо! При використанні цегли та газової плити не забувайте провітрювати приміщення. В іншому випадку ви можете отруїтися чадним газом.

Нагадаємо, що у метро Києва можна зарядити телефони. Читайте, на яких станціях доступна послуга.

Також дивіться, що з'явилися фото із найбільшого пункту незламності у Києві.

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