RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как обогреть квартиру, если есть газовая плита: лайфхак за 18 грн

Фото: Как обогреть квартиру, если батареи холодные (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцев из-за постоянных обстрелов России нашей энергетической инфраструктуры ждет непростая зима. Во многих квартирах постоянно отключают отопление и свет.

Как же согреться, если в жилище есть газовая плита - читайте в материале Styler.

Как обогреть квартиру, если есть газовая плита

Для этого способа вам понадобится газова я плита и кирпич.

Положите его на конфорку газовой плиты с минимально зажженным газом. Кирпич кладется поперек конфорки, таким образом, чтобы его длинная часть была обращена к вам.

Если вы увеличите интенсивность горения газа, то кирпич начнет быстрее нагреваться и отдавать накопленное тепло. Таким образом он будет выполнять функцию небольшой печи.

Сколько стоит кирпич

Отметим, что на одном из украинских сайтов объявлений можно купить огнеупорный кирпич от 15 гривен за штуку. В среднем он стоит 18 гривен.

Цены на кирпич в Украине (olx.ua)

Важно! При использовании кирпича и газовой плиты не забывайте проветривать помещение. В противном случае, вы можете угореть.

Напомним, что в метро Киева можно зарядить телефоны. Читайте, на каких станциях доступна услуга.

Также смотрите, что появились фото с самого большого пункта незламності в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
обогрев