Как обогреть квартиру, если есть газовая плита: лайфхак за 18 грн

Украинцев из-за постоянных обстрелов России нашей энергетической инфраструктуры ждет непростая зима. Во многих квартирах постоянно отключают отопление и свет.
Как же согреться, если в жилище есть газовая плита - читайте в материале Styler.
Для этого способа вам понадобится газова я плита и кирпич.
Положите его на конфорку газовой плиты с минимально зажженным газом. Кирпич кладется поперек конфорки, таким образом, чтобы его длинная часть была обращена к вам.
Если вы увеличите интенсивность горения газа, то кирпич начнет быстрее нагреваться и отдавать накопленное тепло. Таким образом он будет выполнять функцию небольшой печи.
Отметим, что на одном из украинских сайтов объявлений можно купить огнеупорный кирпич от 15 гривен за штуку. В среднем он стоит 18 гривен.
Важно! При использовании кирпича и газовой плиты не забывайте проветривать помещение. В противном случае, вы можете угореть.
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