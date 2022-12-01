Как обогреть квартиру, если есть газовая плита: лайфхак за 18 грн

Как обогреть квартиру, если есть газовая плита

Для этого способа вам понадобится газова я плита и кирпич.

Положите его на конфорку газовой плиты с минимально зажженным газом. Кирпич кладется поперек конфорки, таким образом, чтобы его длинная часть была обращена к вам.

Если вы увеличите интенсивность горения газа, то кирпич начнет быстрее нагреваться и отдавать накопленное тепло. Таким образом он будет выполнять функцию небольшой печи.

Сколько стоит кирпич

Отметим, что на одном из украинских сайтов объявлений можно купить огнеупорный кирпич от 15 гривен за штуку. В среднем он стоит 18 гривен.

Цены на кирпич в Украине (olx.ua)

Важно! При использовании кирпича и газовой плиты не забывайте проветривать помещение. В противном случае, вы можете угореть.