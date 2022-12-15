Как обогреть квартиру, когда нет света и газа: три новых способа

Из-за атак России на наши энергосистемы украинцы часто вынуждены оставаться в холоде без света и газа. Согреться в таких условиях помогут простые лайфхаки.

О том, как можно обогреть квартиру в отсутствие электроэнергии и газа, рассказываем в материале Styler.

Воспользуйтесь газовой горелкой

Хорошим вариантом для обогрева помещения могут стать туристические газовые горелки с баллоном. С их помощью можно даже приготовить еду.

Газовую горелку лучше всего разместить посреди комнаты как можно дальше от мебели. Такое устройство хорошо обогревает небольшую площадь. Но его не следует использовать более 2 часов подряд, поскольку при горении поглощается кислород и придется проветривать комнату.

Позаботьтесь о технике безопасности - устройство поставьте на огнеупорный материал. Это может быть тонкий металлический лист, например. И ни в коем случае не оставляйте включенную горелку без присмотра. Также купите огнетушитель.

Сделайте обогреватель из свечей

Для этого импровизированного домашнего обогревателя Вам понадобится 200 мл стеклянная банка с завинчивающейся металлической крышкой, подсолнечное масло, фитиль, металлическая консервная банка, небольшая дощечка и изогнутый кусок металла.

Инструкция:

1. Масло налейте в стеклянную банку. Сделайте в крышке отверстия с помощью отвертки. В отверстие пропустите фитиль из натуральных нитей.

2. К небольшой дощечке шурупами прикрутите металлическую пластину. На другом конце пластины закрепите консервную банку горлышком вниз. Конструкция должна напоминать "абажур".

3. Поставьте банку с маслом на дощечку и зажгите фитиль так, чтобы струя тепла поднималась и нагревала консервную банку. От ее стен тепло будет расходиться в стороны и нагревать помещение. Вместо банки с маслом можно использовать обычную свечу.

Также находчивые украинцы придумали упрощенный вариант такого обогревателя. На кирпичики выкладывают металлическую решетку. Подойдет из духовки или микроволновки. На верх ставят перевернутую чугунную кастрюлю, а под ней зажигают свечу. Тепло от нее будет нагревать стенки кастрюли и от этого будет отапливаться помещение.

Нагрейте камни

Этот способ пригодится в крайне сложной ситуации, когда вы остались без электроэнергии на несколько дней. Разожгите во дворе костер и нагрейте на нем камни.

Пока они горячие, перенесите их в дом и положите в металлическое ведро или кастрюлю. Обязательно поставьте их как можно дальше от легковоспламеняющихся вещей.

Камни будут хорошо отдавать тепло и нагревать помещение.

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