Опалює кімнату за 4 години: як зробити обігрівач зі свічок і горщика

Як з підручних засобів швидко зробити обігрівач, який можна безпечно використовувати у квартирі, читайте у матеріалі Styler.

Обігрівач зі свічок і керамічних горщиків

Такий пристрій здатний обігріти приміщення до 15 кв.м за 4 години. Обійдеться вам у копійки, оскільки у кожного вдома знайдуться старі керамічні горщики для кімнатних рослин і кілька свічок. А сам процес виготовлення цього обігрівача займе не більше 15 хвилин.

Оскільки цей пристрій має відкритий вогонь, то залишати його без нагляду не можна, аби не виникло пожежі.

Що знадобиться:

2 керамічні горщики для вазонів

довгий болт із двома гайками та трьома шайбами

кілька цеглин

2-3 свічки

тарілка.

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