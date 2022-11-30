ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Опалює кімнату за 4 години: як зробити обігрівач зі свічок і горщика

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 18:20
Опалює кімнату за 4 години: як зробити обігрівач зі свічок і горщика Як зробити обігрівач зі свічки та керамічного горщика (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Опалювальний сезон в Україні зірваний через часті ракетні атаки Росії. Аби не замерзнути, українці шукають незвичні способи добути тепло.

Як з підручних засобів швидко зробити обігрівач, який можна безпечно використовувати у квартирі, читайте у матеріалі Styler.

Обігрівач зі свічок і керамічних горщиків

Такий пристрій здатний обігріти приміщення до 15 кв.м за 4 години. Обійдеться вам у копійки, оскільки у кожного вдома знайдуться старі керамічні горщики для кімнатних рослин і кілька свічок. А сам процес виготовлення цього обігрівача займе не більше 15 хвилин.

Оскільки цей пристрій має відкритий вогонь, то залишати його без нагляду не можна, аби не виникло пожежі.

Що знадобиться:

  • 2 керамічні горщики для вазонів
  • довгий болт із двома гайками та трьома шайбами
  • кілька цеглин
  • 2-3 свічки
  • тарілка.

Як змайструвати:

  1. Зазвичай у горщиках є отвір, якщо такого нема, то просвердліть у центрі дна. Вставте в нього болт із шайбою.
  2. Надягніть шайбу на болт. Закрутіть гайку і зверху прикріпіть ще одну шайбу, аби зафіксувати.
  3. Вставте ще один горщик трохи меншого розміру. Його також закріпіть шайбою та гайкою.
  4. Запаліть свічки й поставте їх на тарілку.
  5. З трьох сторін виставте цеглини і на них - верх дном скріплені горщики.
  6. Тепло від свічок підійматиметься і нагріватиме стінки горщика, а ті - кімнату.

Раніше ми ділились покроковою інструкцією, як зробити обігрівач зі свічки.

Читайте також про те, чим можна замінити свічку у разі відсутності електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки Опалювальный сезон