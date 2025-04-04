Як носити спортивні штани навесні 2025: приклад від Даші Квіткової

Як спортивні штани носить Квіткова

Як і багато українських інфлюенсерів, Квіткова має свій власний стиль і намагається слідувати модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі Instagram світлинами як у повсякденних і стрітстайл-луках, так і образами зі зйомок і різних заходів.



Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Для повсякденного луку блогерка обрала яскраво-помаранчеві штани з білою смужкою збоку, яка візуально подовжує ноги.



Квіткова задає тренди (фото: instagram.com/kvittkova)

Спортивні штани вона доповнила незвичним верхом - класичною блакитною сорочкою, таким чином змішавши спортивний і діловий стилі. А зверху накинула замшевий бомбер наймоднішого відтінку 2025 року - коричневого.



Даша Квіткова показала модний лук (фото: instagram.com/kvittkova)

Доповнити нестандартний образ вона вирішила темно-зеленими кросівками, а також світло-коричневою сумкою із замші.



Блогерка зібрала всі тренди в одному образі (фото: instagram.com/kvittkova)

Крім того, спортивні штани Квіткова доповнила модною фішкою - ланцюжком із підвісками на стегнах.



Квіткова показала, як стилізувати спортивні штани (фото: instagram.com/kvittkova)

Чому спортивні штани знову в тренді

Повернення ретро-стилю

Штани з бічними смужками нагадують стиль 1990-х років і 2000-х, коли подібні моделі носили як професійні спортсмени, так і молодь у повсякденному житті. У 2025 році цей ретро-елемент знову в тренді, із сучасним підходом і новими матеріалами.

Зручність і функціональність

Спортивні штани зі смужками ідеально підходять для активного способу життя, адже вони виконані з легких і зручних тканин, таких як бавовна, нейлон або лайкра. У них комфортно займатися спортом або просто гуляти містом.



Даша Квіткова показала, які штани вибрати на весну 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Універсальність у поєднаннях

Штани зі смужкою можна легко поєднувати з іншими елементами гардероба, створюючи як спортивні, так і більш стильні образи. Вони ідеально підходять як для кросівок і худі, так і для поєднання з елегантними футболками та навіть жакетами.

Модні варіації

У 2025 році спортивні штани зі смужками можна побачити не тільки в класичному чорному та білому варіанті, а й у яскравих кольорах, з різними вставками та декоративними елементами. Вишивки, лейбли, унікальні принти та інноваційні тканини роблять цей тренд ще більш привабливим.



Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)