Как носить спортивные штаны весной 2025: пример от Даши Квитковой

Как спортивные штаны носит Квиткова

Как и многие украинские инфлюэнсеры, Квиткова имеет свой собственный стиль и старается следовать модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в соцсети Instagram снимками как в повседневных и стритстайл луках, так и образами со съемок и различных мероприятий.



Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Для повседневного лука блогерша выбрала ярко-оранжевые штаны с белой полоской сбоку, которая визуально удлиняет ноги.



Квиткова задает тренды (фото: instagram.com/kvittkova)

Спортивные штаны она дополнила необычным верхом - классической голубой рубашкой, таким образом смешав спортивный и деловой стили. А сверху накинула замшевый бомбер в самом модном оттенке 2025 года - коричневом.



Даша Квиткова показала модный лук (фото: instagram.com/kvittkova)

Дополнить нестандартный образ она решила темно-зелеными кроссовками, а также светло-коричневой сумкой из замши.



Блогерша собрала все тренды в одном образе (фото: instagram.com/kvittkova)

Кроме того, спортивные штаны Квиткова дополнила модной фишкой - цепочкой с подвесками на бедрах.



Квиткова показала, как стилизовать спортивные брюки (фото: instagram.com/kvittkova)

Почему спортивные штаны снова в тренде

Возвращение ретро-стиля

Штаны с боковыми полосками напоминают стиль 1990-х годов и 2000-х, когда подобные модели носили как профессиональные спортсмены, так и молодежь в повседневной жизни. В 2025 году этот ретро-элемент снова в тренде, с современным подходом и новыми материалами.

Удобство и функциональность

Спортивные штаны с полосками идеально подходят для активного образа жизни, ведь они выполнены из легких и удобных тканей, таких как хлопок, нейлон или лайкра. В них комфортно заниматься спортом или просто гулять по городу.



Даша Квиткова показала, какие брюки выбрать на весну 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Универсальность в сочетаниях

Штаны с полоской можно легко сочетать с другими элементами гардероба, создавая как спортивные, так и более стильные образы. Они идеально подходят как для кроссовок и худи, так и для сочетания с элегантными футболками и даже жакетами.

Модные вариации

В 2025 году спортивные штаны с полосками можно увидеть не только в классическом черном и белом варианте, но и в ярких цветах, с различными вставками и декоративными элементами. Вышивки, лейблы, уникальные принты и инновационные ткани делают этот тренд еще более привлекательным.



Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)