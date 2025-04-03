Колишня Остапчука показала, як носити трендові спідниці: ідеї образів на весну 2025

Навесні 2025 року в гардеробі кожної модниці мають бути різні речі, які можна комбінувати між собою і складати стильні образи залежно від настрою і погодних умов. Для повсякденних образів можна обрати як штани та джинси, так і різні варіанти спідниць.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які спідниці зараз у тренді й з чим їх носить колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк .

Шкіряна спідниця міні

Для першого "луку" Горняк вибрала спідницю міні чорного кольору з імітацією шкіри пітона. Її вона скомбінувала з рожевою блузкою і шкіряним піджаком. Завершити трендовий лук вона вирішила чорними туфлями-човниками на стійких підборах, а також місткою сумкою.



Христина Горняк показала модну спідницю на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Шкіряна спідниця міні - це сміливий і стильний вибір, який підкреслює індивідуальність і додає нотки зухвалості в образ.

З чим носити шкіряну спідницю навесні 2025

З комбінованим верхом

Поєднуйте шкіряну спідницю міні з елегантними, але сучасними топами. Наприклад, з водолазкою з тонкого трикотажу або з блузою з об'ємними рукавами. Це створить контраст між грубістю шкіри та жіночністю верхньої частини вбрання.

З ботильйонами на високих підборах

Для більш витонченого і стильного образу носіть шкіряну спідницю міні з ботильйонами або черевиками на високих підборах. Це додасть динамічності й візуально подовжить ноги.

З піджаком оверсайз

Одягайте шкіряну спідницю міні з об'ємним піджаком. Так образ стане більш збалансованим, і поєднання контрастів у текстурах додасть цікавих акцентів.

З кросівками

Для більш розслабленого луку поєднуйте шкіряну мініспідницю з білими або нейтральними кросівками та простою футболкою або худі. Це створить стильний, але зручний образ на кожен день.

Спідниця максі

Для другого образу Кристина Горняк вибрала цікаву спідницю з костюмної тканини в довжині максі зі складками та великими розрізами з боків. Її вона скомбінувала з топом-корсетом зі шнурівками збоку.

З чим носити довгу спідницю навесні 2025

З подовженим жакетом або кардиганом

Для більш формальних або вечірніх образів поєднуйте спідницю максі з довгим жакетом або кардиганом. Це створить цікавий багатошаровий лук, який ідеально підійде для весняної прохолоди.

З блузою з рюшами або бантом

Романтичний стиль - це те, що ідеально підходить для довгих. Поєднуйте таку спідницю з блузою з рюшами або зав'язками, і ваш образ буде сповнений витонченості та легкості.

З кедами або сандалями

Для комфортного і розслабленого образу носіть спідницю максі з кедами або сандалями. Особливо в теплі дні таке взуття буде ідеальним для прогулянок містом або зустрічі з друзями.

З ботильйонами або туфлями на підборах

Для вечірнього або більш стильного образу поєднуйте спідницю плісе з елегантним взуттям, таким як ботильйони або туфлі на підборах. Це додасть вашому вигляду витонченості та грації.